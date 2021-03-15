اسطنبول وروما أبرز الوجهات.. مصر للطيران تسير اليوم 44 رحلة جوية





تسير الشركة الوطنية مصر للطيران ، علي مدار اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 44 رحلة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 335‪5 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.





وتنطلق 44 رحله جويه بمعدل 29 رحله دوليه إلى كل من واشنطن، بيروت، بغداد، أكرا، جوبا، لاجوس، دبي، أبوظبي، لندن، باريس، إسطنبول، روما، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، و 10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و مرسي علم، و 5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 335‪5 راكبا.





وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات



