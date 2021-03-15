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برلمان

برلماني: توجيه الرئيس السيسي بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري يؤكد اهتمامه بالحق في السكن

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:05 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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ماجدة بدوي
ثمن النائب حسام زكى ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، توجيه الرئيس السيسى للبنك المركزى بشأن إطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية ، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 عاما وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدي 30%.

وأكد "زكي" في بيان له، أن التوجيه الرئاسى يؤكد اهتمام الرئيس بتوفير سكن ملائم وكريم لكل المصريين ، خاصة محدودى الدخل ، مؤكدًا أن الرئيس يعطى اهتماما خاصا بالحق فى السكن كأحد مبادىء حقوق الانسان الدولية.

وأشار عضو اقتصادية النواب، إلى أن الرئيس حريص علي الإرتقاء بحياة المصريين البسطاء وذلك من خلال العديد من المبادرات والمشروعات القومية والتي كان آخرها مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القري والريف المصري والتي تستهدف الارتقاء بحياة 60 مليون مواطن مصري.

ولفت إلى أن الرئيس أطلق العديد من المبادرات لتطوير المناطق العشوائية مما يعكس حرصه الشديد علي توفير المأوي والمسكن الملائم للفئات الأكثر إحتياجا في جميع الأنحاء.
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