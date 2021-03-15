برلمانية: بيان حقوق الإنسان لا يستند إلى أية حقائق ويتجاهل إنجازات مصر حاليا





أعلنت النائبة هند رشاد عضو مجلس النواب، ان البيان المغلوط الذي وقعت عليه مجموعة من الدول في الدورة السادسة و الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، الذي يزعم وجود انتهاكات في هذا الملف من دون سند أو دليل البيان يتضمن مناطق ضعف في المضمون من حيث عدم اعتماده على مصادر موثقة كما تعمد تلقي المعلومات من طرف واحد لديه مصلحة لتشويه الداخل المصري ، مؤكدة أن البيان عبارة عن أكاذيب وافتراءات تتجاهل السجل الحقوقي لمصر الحافل بالعديد من الإنجازات .





وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات ل صحفية اليوم ، أن مصر ملتزمة بالمواثيق والقوانين الدولية المتفق عليها عالميا لمكافحة الإرهاب والتى تطبقها على مرتكبى جرائم الإرهاب ، وهناك احترام كامل حقوق الإنسان ، مؤكده على أن حقوق الإنسان في مصر مصانة، والدولة المصرية تحرص على تطبيق الدستور والقانون الذي يكفل كل الحقوق ، لافته إلى أن البيان يعد تدخلًا سافرًا وغير مقبول في شئون مصر وترويجه ادعاءات كاذبة ومرسلة لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل .



