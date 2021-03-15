ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية: بيان حقوق الإنسان لا يستند إلى أية حقائق ويتجاهل إنجازات مصر حاليا

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:10 م
النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد
Advertisements
ماجدة بدوي

أعلنت النائبة هند رشاد عضو مجلس النواب، ان البيان المغلوط الذي وقعت عليه مجموعة من الدول في الدورة السادسة و الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، الذي يزعم وجود انتهاكات في هذا الملف من دون سند أو دليل البيان يتضمن مناطق ضعف في المضمون من حيث عدم اعتماده على مصادر موثقة كما تعمد تلقي المعلومات من طرف واحد لديه مصلحة لتشويه الداخل المصري ، مؤكدة أن البيان عبارة عن أكاذيب وافتراءات تتجاهل السجل الحقوقي لمصر الحافل بالعديد من الإنجازات . 

وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات ل صحفية اليوم ، أن مصر ملتزمة بالمواثيق والقوانين الدولية المتفق عليها عالميا لمكافحة الإرهاب والتى تطبقها على مرتكبى جرائم الإرهاب ، وهناك احترام  كامل حقوق الإنسان ، مؤكده على أن حقوق الإنسان في مصر مصانة، والدولة المصرية تحرص على تطبيق الدستور والقانون الذي يكفل كل الحقوق  ، لافته إلى أن البيان يعد تدخلًا سافرًا وغير مقبول في شئون مصر وترويجه ادعاءات كاذبة ومرسلة لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل . 

وأكدت عضو البرلمان ، أن  مفهوم حقوق الانسان في مصر اوسع و اشمل من أن ينحصر في المفهوم الامني لان مصر دوله محوريه في الشرق الاوسط و تسعي لان تكون من الدول المتقدمه في كافه المناحي السياسية والاجتماعية و الاقتصادية و هذا واضح للكل من خلال المبادرات التي تسعي  لتحسين أوضاع الملايين من المصريين مثل مبادره حياه كريمه التي تسعي لتحسين اوضاع ملايين من المصريين في الريف المصري ، مبادره القضاء علي فيروس س التي تشمل الفحص و تقديم العلاج بالمجان للمواطنيين المصريين و غير المصريين المقيمين في مصر، و غيرها من المبادرات التي بدأت منذ عام ٢٠١٤ و مستمره حتي اليوم اخرها إطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ %.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حقوق الشيوخ : تقرير مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مليء بالمغالطات

وكيل لجنة حقوق الإنسان: نرفض التدخل في شئون مصر الداخلية

برلماني: ملف حقوق الإنسان أصبح فزاعة لتشويه صورة الدولة لصالح جماعات إرهابية

حماة الوطن: نرفض الانتقادات الموجهة لسياسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان

أبوشقة: أحاديث مجلس حقوق الإنسان عن مصر مرسلة ومغلوطة ولا تستند للحقيقة بأدنى صلة

نائبة بالشيوخ: بيان مجلس حقوق الإنسان يحتوى على مغالطات وتدخل سافر فى شئون مصر

ترشيحاتنا

استبعاد عبدالله السعيد من معسكر منتخب مصر المقبل .. اعرف السبب

أبناء عمرو دياب يحتفلون مع والدتهم زينة عاشور بعيد الأم

جرامي 2021.. القائمة الكاملة للفائزين وأبرز لقطات الحفل السنوي

دعاء للميت في شهر شعبان من 5 كلمات يجمع له كل الرحمات بقبره

هل تم إيقاف تراخيص التوك توك في مصر؟ ..خبير يجيب

التعليم تمنع المدارس من ربط تسليم الكتب للطلاب بدفع المصروفات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تطرح إف 150 الكهربائية لأول مرة.. صور

جرامي 2021.. القائمة الكاملة للفائزين وأبرز لقطات الحفل السنوي

مرسيدس تطرح اس كلاس مايباخ 2021 القصر المتحرك في أمريكا.. صور