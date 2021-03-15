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أخبار العالم

بشأن اللبنانيين العالقين في سوريا.. بيان مهم من الأمن العام

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:48 ص
مركز المصنع الحدودي
مركز المصنع الحدودي في لبنان
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شيماء مصطفى
أصدرت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، اليوم الاثنين، بيانًا مهمًا، بشأن دخول اللبنانيين العالقين في سوريا إلى البلاد.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، أعلنت المديرية السماح بدخول اللبنانيين وأفراد عائلاتهم العالقين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخ 17 مارس اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الـ 6 مساءـ

وأضافت أن هذا الدخول يشترط فيه حيازة هؤلاء اللبنانيين على فحص PCR نتيجته سلبية ولا تزيد مدته عن 96 ساعة من سوريا، على أن يخضعوا مجددًا لفحص PCR على الحدود من قبل فرق وزارة الصحة العامة.

يأتي ذلك استنادًا الى قرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق.
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