ثلاثي الفريق جاهز طبيا.. بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ثلاثي الفريق طاهر محمد طاهر، وعمرو السولية، ومحمد هاني جاهزون لمواجهة فيتا كلوب وسيشاركون في مران الأهلي اليوم بالكونغو.





وكان طاهر محمد طاهر قد عانى من التواء بسيط في الكاحل، فيما عانى عمرو السولية من إجهاد، بينما تعرض محمد هاني لكدمة أسفل الحاجب في مران أمس، استدعت بعض الغرز التجميلية.





وقال أبو عبلة أن الثنائي؛ طاهر والسولية، خاضا برنامجا تأهيليا خلال الفترة الماضية وجاهزان طبيا لمواجهة فيتا كلوب غدا، وسينتظمان في مران اليوم.





وأكد رئيس الجهاز الطبي للأهلي أن محمد هاني سيشارك هو الآخر في مران اليوم بشكل طبيعي، ولن تؤثر الغرز التجميلية التي خضع لها أمس على تواجده في مران اليوم أو مشاركته في مباراة الغد، وفقا لرؤية الجهاز الفني.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيتا كلوب في الثالثة عصر غدٍ، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة باستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.