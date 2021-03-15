استعدادا لمواجهة فيتا كلوب.. اجراءات احترازية مشددة في معسكر الأهلي بالكونغو

تحرص بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا، خلال تواجدها في الكونغو حاليًا.





ويقوم عامل مُتخصص من البعثة بتطبيق إجراءات التعقيم بشكل مُستمر على مدار اليوم، ومن بينها تعقيم غرف اللاعبين والقاعة التي تم تخصيصها لتناول الوجبات، وقاعة المحاضرات، بالإضافة إلى تعقيم ملعب التدريب، وجميع أدوات وأجهزة التمرين، في إطار حرص بعثة الفريق على تطبيق جميع إجراءات السلامة للحفاظ على الجميع.





ويخوض الأهلي تدريبه الختامي اليوم؛ استعدادا لمباراة فيتا كلوب المقرر إقامتها في الساعة الثالثة عصر غدٍ، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة باستاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.