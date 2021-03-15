الأهلي يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي والأخير في الثالثة عصر اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت الكونغو، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا؛ استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب.





وتتحرك حافلة فريق الأهلي من فندق الإقامة في الواحدة والنصف بتوقيت الكونغو؛ لخوض مرانه الثاني على ملعب الشهداء، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» التي تنص على أحقية الفريق الضيف في التدريب مرتين على ملعب المباراة إذا كانت أرضيته من النجيل الصناعي.





ويخوض الأهلي مواجهة مهمة امام فيتا كلوب الكونغولي في الثالثة عصر غدًا، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





وكان الأهلي قد أجرى مسحة طبية في فندق الاقامة أمس الأحد؛ وفقا للبروتوكول المعمول به في جائحة كورونا، قبل أن يخوض مرانه الأول على ملعب الشهداء، في حضور السفير حمدي شعبان، سفير مصر في دولة الكونغو ، الذي حرص على متابعة المران، ثم رافق البعثة إلى فندق الإقامة، في إطار حرصه على دعم الفريق قبل مواجهة فيتا كلوب.