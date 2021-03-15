فاكهة مهملة تحافظ على صحة القلب وترفع مناعتك

فوائد غير متوقعه لتناول فاكهة التفاح فهو يساعد على حماية القلب ومحاربة الإمساك وتحسين جهاز المناعة لمحاربة الأمراض المختلفة إليك فوائد أخرى لتناول التفاح يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.









1. يعزز المناعة

2. يمنع الإمساك

3. يعزز صحة الدماغ

4. يقوي العظام

5. يحافظ على ترطيب الجسم

6. يساعد على الهضم





كما أن ارتفاع البوتاسيوم يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ وهو السبب الرئيسي للأمراض المرتبطة بالقلب مثل أمراض القلب التاجية.



يحتوي التفاح على حمض الجاليك وحمض أورسوليك و تساعد هذه المركبات في تثبيط السيتوكينات الالتهابية وتقوية المناعة في الجسم. يساعد النشاط المضاد للميكروبات للفاكهة أيضًا على الحماية من مسببات الأمراض وتحسين جهاز المناعة لمحاربة الأمراض المختلفة.يساعد المحتوى العالي من الألياف في التفاح على محاربة الإمساك ويخفف من انتفاخ البطن، ويساعد على حماية خلايا العين من التلف الذي تسببه الجذور الحرة ويحافظ على صحة العين.تقول الدراسات أن التفاح يعمل كمنشط للدماغ ويحسن وظائف المخ والذاكرة والقدرة على التعلم من خلال تعزيز بقاء الخلايا العصبية.100 جرام من فاكهة التفاح تحتوي على 29 جرام من الكالسيوم وهذا هو السبب في أن تناول الفاكهة قد يساعد في تقوية العظام والوقاية من الأمراض ذات الصلة مثل الروماتيزم التي تتميز بألم شديد في المفاصل أو الأنسجة الضامة.تفاح الورد غني بالفيتامينات مثل A و C و B1 و B2 والمعادن مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك. يُقترح عصير تفاح الورد للحفاظ على ترطيب الجسم لأنه يحتوي على حوالي 93 جرام من الماء لكل 100 جرام ، إلى جانب العناصر الغذائية المذكورة أعلاه للحفاظ على صحة الجسم.يعمل تفاح الورد على محاربة مشاكل الجهاز الهضمي وتقليل التهاب الجهاز الهضمي، وبالتالي تحسين الهضم كذلك تساعد الألياف الغذائية والفلافونويدات، جنبًا إلى جنب مع الفيتامينات في الحفاظ على صحة القلب والحفاظ عليه بصحة جيدة.