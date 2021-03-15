الرئاسة الفلسطينية: لا تراجع عن قرار إجراء الانتخابات

أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الاثنين، أنه لن يكون هناك أي تراجع عن قرار إجراء الانتخابات العامة، لأنها استحقاق ديمقراطي وشعبي، مشددا على موقف الرئيس محمود عباس، والقيادة بضرورة اجرائها وفقا للمراسيم الرئاسية على قواعد واضحة وسليمة.





وأشار أبو ردينة في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، إلى أن حركة فتح مصرة على خوض الانتخابات بقائمة واحدة وموحدة، معربا عن أمله بأن تسير الأمور كما يرغب شعبنا لممارسة حقه، والحفاظ على حقوقه الشرعية.





من جهة ثانية، قال أبو ردينة إن هناك اتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة، والتي أعلنت مواقف صريحة من حل الدولتين وعدم القيام بخطوات أحادية الجانب، منوها إلى أنها مختلفة تماما في تصريحاتها العلنية، والعلاقة معها تتطور، وإن كانت ببطء.





وتابع: "هذه الإدارة لديها مشاكلها الداخلية، ولكن هناك اتصالات، وهي ستخلق مناخا يعيد العلاقة معها بشكل طبيعي كما جرت العادة منذ اتفاق أوسلو".





هذا ورحب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية بأي جهود من شأنها الحفاظ على حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى اجتماع مجموعة ميونخ التي تضم مصر والأردن وفرنسا والمانيا والتنسيق الدائم مع كل من القاهرة وعمان في هذا الخصوص.