ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئاسة الفلسطينية: لا تراجع عن قرار إجراء الانتخابات

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:43 م
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني
Advertisements
محمد عثمان
أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الاثنين، أنه لن يكون هناك أي تراجع عن قرار إجراء الانتخابات العامة، لأنها استحقاق ديمقراطي وشعبي، مشددا على موقف الرئيس محمود عباس، والقيادة بضرورة اجرائها وفقا للمراسيم الرئاسية على قواعد واضحة وسليمة.

وأشار أبو ردينة في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، إلى أن حركة فتح مصرة على خوض الانتخابات بقائمة واحدة وموحدة، معربا عن أمله بأن تسير الأمور كما يرغب شعبنا لممارسة حقه، والحفاظ على حقوقه الشرعية.

من جهة ثانية، قال أبو ردينة إن هناك اتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة، والتي أعلنت مواقف صريحة من حل الدولتين وعدم القيام بخطوات أحادية الجانب، منوها إلى أنها مختلفة تماما في تصريحاتها العلنية، والعلاقة معها تتطور، وإن كانت ببطء.

وتابع: "هذه الإدارة لديها مشاكلها الداخلية، ولكن هناك اتصالات، وهي ستخلق مناخا يعيد العلاقة معها بشكل طبيعي كما جرت العادة منذ اتفاق أوسلو".

هذا ورحب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية بأي جهود من شأنها الحفاظ على حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى اجتماع مجموعة ميونخ التي تضم مصر والأردن وفرنسا والمانيا والتنسيق الدائم مع كل من القاهرة وعمان في هذا الخصوص.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الرئاسة الفلسطينية تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة

القضية الفلسطينية مركزية للدولة المصرية.. مصر ترعى عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. ومؤتمر دولي في طريقه للانعقاد للعودة للمفاوضات على أساس حل الدولتين وعلى حدود 4 يونيو 1967

الرئاسة الفلسطينية تدعو بايدن لاتخاذ موقف واضح من الاستيطان

مسئول أمريكي: بايدن سيعمل على حل الدولتين.. وسنحث دولا أخرى للتطبيع مع إسرائيل

بـ 11 بندا.. وزراء الخارجية العرب يدعمون القضية الفلسطينية خلال اجتماع القاهرة

للمرة الثانية خلال يومين.. واشنطن تدعم حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

ترشيحاتنا

وصول مرتضى منصور لمجلس الدولة لحضور جلسة الحكم على حل مجلس الزمالك

هل لأختي المتوفاة قبل وفاة والدي بسنوات نصيبا من الميراث

بعد الصين.. سلطنة عمان تحظر تطبيق Clubhouse لهذه الأسباب

علي جمعة: المواظبة على هاتين الطاعتين في شعبان تجعلك من المقبولين في رمضان

أمر واقع .. خالد الغندور يعلق على قرار التعاقد مع كارتيرون

رفض طعن مرتضى منصور على حل مجلس نادي الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيارة أودي AUDI Q9 الإصدار الجديد تظهر اثناء اختبارها

فورد تطرح إف 150 الكهربائية لأول مرة.. صور

جرامي 2021.. القائمة الكاملة للفائزين وأبرز لقطات الحفل السنوي