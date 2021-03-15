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فن

نادية الجندي عن مبادرة تركي آل الشيخ لدعم المبدعين: خطوة مهمة لمستقبل أفضل

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:44 م
صدى البلد
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منار نور
اطلق تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، مبادرة لدعم المنتجين العرب والنظر في المعوقات والصعوبات التي تواجههم. 

وعلقت الفنانة نادية الجندي علي هذه المبادرة عبر حسابها الشخصي انستجرام : " مبادرة رائعة أسعدتنا جميعًا من المستشار #تركي_آل_الشيخ رؤية صائبة وخطوة مهمة لمستقبل أفضل من أجل التقدم والرقي من شخصية محبة وعاشقة للفن الجيد والمتميز والمحترم شكرًا جزيلًا علي هذة المبادرة الرائعة الفنانة ‎#نادية_الجندي". 


وكتب تركى عبر صفحته على فيسبوك: "نظرا لما يتعرض له المنتجون العرب من معوقات وصعوبات مما لا يخدم تطور الصناعة والترفيه وحرصا منا للحصول على محتوى عالى الجودة وترفيهى يخدم قطاع الترفيه ولحرصنا لتطوير إمكانيات ومهارات الشباب السعودى فى المقام الأول والشباب العربى عموما المهتمين فى هذا المجال؛ أدعو المنتجين العرب لزيارتى فى اجتماع مهم قريبًا نناقش فيه سبل تسهيل المعوقات وتطوير الصناعة وتقديم جميع التسهيلات ودعم الإنتاج"، موضحا: "سيكون اجتماعا مهما سنتحدث فيه كثيرا بشفافية ووضوح وستتفاجئون بالنتائج".

وتابع: "سيكون الاجتماع بحضور وزارة الثقافة السعودية وهيئة الأفلام وهيئة الترفيه وكبار الشركات الراعية والقنوات الإقليمية وشركات الدعاية والاعلان، ستصل الدعوة منى شخصيًّا لكل الراغبين بالحضور".

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