هالة فاخر: أحسن أب مسلسل كوميدي بعيد عن النمطية والابتذال

أكدت الفنانة هالة فاخر أنها وافقت على دورها بمسلسل "أحسن أب" بمجرد العرض عليها، ولم تستغرق وقتا طويلا في التفكير، لأنه عمل كوميدي بعيد عن النمطية والابتذال.





وقالت هالة فاخر، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن المسلسل تجربة جديدة استفزتها بشدة عندما قرأتها للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها لم تتردد في الموافقة عليها وتحمست بشدة للتجربة.





وأضافت أنها تجسد شخصية مختلفة تماما عما قدمته من قبل في أعمالها الفنية وتطل من خلال المسلسل بأسلوب جديد سيفاجئ الجمهور، متمنية أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور وقت العرض.





وأضافت أن المسلسل أعجبها كثيرا، خاصة أنه دراما غير نمطية ويتميز بطابع كوميدي خفيف يعتمد على الموقف دون ابتذال، مشيرة إلى أنها تواصل وفريق العمل تصوير مشاهد المسلسل بشكل مكثف من أجل اللحاق بالسباق الدرامي الرمضاني المقبل.





ولفتت إلى أن كثيرا من العوامل جذبتها لشخصيتها في المسلسل فهي جديدة فنيا عليها حيث تجسد دور رئيسة لجنة تحكيم برنامج مسابقات وهناك مشاعر وتفاصيل كثيرة موجودة بالدور، بالإضافة لتفاصيل أخرى سيلاحظها الجمهور.





وتدور فكرة المسلسل، الذي ينتمي إلى نوعية أعمال الـ15 حلقة، فى إطار اجتماعي كوميدي.ويشارك في بطولة المسلسل على ربيع ، وأحمد فتحي، وكريم عفيفي، وهاجر أحمد، وأحمد الشامي، وسليمان عيد، وسامي مغاوري ، وتأليف محمد المحمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التوني.