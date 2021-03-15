بحبكم أوي .. أحمد رزق يحتفل بعيد ميلاد نجليه التوءم

احتفل الفنان احمد رزق بعيد ميلاد نجليه التوءم حمزه وعمر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





و نشر احمد رزق صورة تجمعه بهما وعلق علي الصورة قائلا: كل سنه وانت طيب يا حمزه..كل سنه وانت طيب يا عمر.. بحبكوا قوى.





قال الفنان أحمد رزق إن أقرب الاعمال الفنية التي قمت بتأديتها كانت من إخراج شريين عادل مؤكدا أنه بعد هذا التاريخ والتعاون أصبحنا نفهم بعضنا البعض أثناء العمل بلغة " العين ".





وأضاف رزق خلال لقاء له لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أنه يحب العمل كثيرا مع المخرجة شريين عادل مشيرا إلى ان شهادته بها تستكون مجروحة جدًا لان تاريخهما الفني معا طويل جدا.





وتابع الفنان أحمد رزق، من بداية عملي كفنان في مسلسل " الرجل الاخر " لمجدي أبو عميرة وكانت وقتها مساعد مخرج بطولة الفنان الراحل نور الشريف وميرفت أمين وقمت وقتها بدور صغير.





وأشار رزق إلى أنه جمعهما أيضًا عمل آخر وهو مسلسل"جحا المصري" وكانت أيضا وقتها مساعد مخرج ثم عندما أصبحت مخرجة بدانا التعاون في عام 2005 في مسلسل " سارة " ثم العار في عام 2010 أعقبها " بخط الايد " في 2020 ثم " في يو م وليلة الان".