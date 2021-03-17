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فيديو جراف

فيديو جراف .. الاختيار 2 يجسد بطولات شهداء الداخلية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:02 ص
مسلسل الاختيار ٢
مسلسل الاختيار ٢
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ايمان عبداللطيف
مسلسل الاختيار 2 هو ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، حيث يقوم ببطولة العمل الفنان كريم عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

ولمزيد من التفاصيل حول تفاصيل مسلسل الاختيار 2 ومعاركه أضخم من الأول شاهد الفيديو جراف التالى.
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