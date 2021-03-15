تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ

عقدت هيئة مكتب لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ اجتماعها الآول برئاسة النائب والكاتب الصحفى محمود مسلم، اليوم الاثنين.





أقرت اللجنة خطة عملها فى دور الانعقاد الأول ، حيث استهدفت فى المقدمة قضية الوعى المجتمهى وكيفية النهوض به ، وأوضاع قصور الثقافة وكيفية تطويرها.





وتضمنت الخطة اقتراح دراسة تطوير القنوات التلفزيونية الفضائية والأرضية ، وكذلك استراتيجية تنشيط السياحة فى ظل التحديات التى فرضتها جائحة كورونا والتعليم الآثرى .





ورأت هيئة مكتب اللجنة أهمية مناقشة خطط الوزارات الداخلة فى اختصاصاتها فى رؤية مصر 2030 ، والجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات الرؤية ، إلى جانب دراسة بيانات الوزراء التى ألقوها أمام مجلس النواب.



