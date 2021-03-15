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برلمان

تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:26 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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فريدة محمد
عقدت هيئة مكتب  لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ اجتماعها الآول برئاسة النائب والكاتب الصحفى محمود مسلم، اليوم الاثنين.

أقرت اللجنة خطة عملها فى دور الانعقاد الأول ، حيث استهدفت فى المقدمة قضية الوعى المجتمهى وكيفية النهوض به ، وأوضاع قصور الثقافة وكيفية تطويرها.

وتضمنت الخطة اقتراح دراسة تطوير القنوات التلفزيونية الفضائية والأرضية ، وكذلك استراتيجية تنشيط السياحة فى ظل التحديات التى فرضتها جائحة كورونا والتعليم الآثرى .

ورأت هيئة مكتب اللجنة أهمية مناقشة خطط الوزارات الداخلة فى اختصاصاتها فى رؤية مصر 2030 ، والجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات الرؤية ، إلى جانب دراسة بيانات الوزراء التى ألقوها أمام مجلس النواب.

يشار إلى أن هيئة مكتب لجنة الثقافة والأثار والإعلام تضم فى تشكيلها النائب والكاتب الصحفى محمود مسلم رئيسا ، والنائبين محمد سعيد الدابىوسها سعيد للوكالة ، ومحمود القط أمينا للسر.
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