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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 623 شابا وإصدار 666 شهادة قياس مهارة ومزاولة مهنة بأسيوط

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:21 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان،قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 623 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 15 من ذوى القدرات الخاصة ،  وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل ، وبلغوا 2202 شابًا ، فضلا عن إصدار 666 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .

وأشار حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر فبراير الماضي،إلى قيام المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعيًا وصحيًا ، بواقع مبلغ مليون و 304 ألفًا و500 جنيهًا ، لـ 2552 عاملًا من المسجلين بالوحدة ، فضلًا عن تسجيل 10 عمال جدد وإصدار كارنيهات لهم.

كما قامت المديرية  بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 165 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 92 محضرًا للسلامة والصحة المهنية ،وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1376 منشأة وعقد 6 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية و مجال عمل الطفل ، بالإضافة إلى  تلقى 17  شكوى  تم بحث 16 منها ، و تبقي شكوى ما زالت تحت البحث .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 165 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.


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