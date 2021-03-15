شياكة وراحة.. شيماء تؤسس أول براند ملابس لأصحاب الكسور والعمليات الجراحية





شيماء النجار، هي مهندسة معمارية، تبلغ من العمر ٣٦ عامًا، من عائلة تمتهن صناعة الملابس منذ أعوام كثيرة، قررت أن توظف خبرتها التي اكتسبتها من عائلتها في صناعة ملابس لأصحاب الجروح والكسور، وأطلقت البراند باسم "أدابت".





وذكرت شيماء لعدسة صدى البلد، أن فكرتها بدأت منذ عام تقريبا، عندما أشارت إليها والدتها بالفكرة، بعد تجارب ومعاناة النماذج المحيطة بهم، واعتمدت في ذلك على التواصل مع المرضى والأطباء لشرح الأماكن التي تحتاج لفتحات بالملابس، واحتياج كل حالة عن الأخرى.





وأضافت أنه يتم تصميم أكثر من موديل ليتناسب مع الحالات المختلفة، فعلى سبيل المثال: ملابس لكسور الذراع أو الرجل، وملابس لتركيب الأسترة بعد العمليات الجراحية، وملابس خاصة بجراحة الثدي للنساء، وملابس للأطفال الذين يخوضوا عمليات جراحة القلب.









وأوضحت شيماء أنها تعتمد على استخدام الخامات المريحة والمضادة للبكتريا لتوفر الراحة، وتصمم بها أماكن للدعامات أو الأكياس التي تعلق للمريض، بشكل عصري لا يسبب لهم الحرج والضيق، وعن الأسعار لا تعد أزمة بالنسبة لها، فهي تصمم من أجل خدمة المريض وليس بدافع الربح.





وتحلم بأن تصل فكرتها لكل مكان بمصر والعالم العربي، وتدفعها ردود الفعل الإيجابية من المرضى لإكمال مسيرتها بكل شغف وحب، وتتجه مؤخرًا للتعاون مع المؤسسات الطبيبة لتوفير الملابس المناسبة للمرضى، مثل: مؤسسة مجدي يعقوب لجراحات القلب، ومستشفى جراحة الأطفال بالإسكندرية وغيرها.

المعاناة التي يعيشها أصحاب الكسور والعمليات الجراحية في إيجاد ملابس تسهل عليهم الحركة وتناسب حالتهم، كانت الدافع الذي قاد المهندسة شيماء النجار لإطلاق أول خط إنتاج لملابس مخصصة للمرضى من هذا القبيل، وذلك بأيادي مصرية ١٠٠٪، وكان هدفها هو المزج بين الموضة والراحة، ولدت فكرتها من الواقع المرير لتجارب المرضى والمصابين بالكسور في إيجاد ملابس مناسبة.