خلال مؤتمر إسهامات الفارابي.. وكيل الأزهر: كان أحد أعلام الحضارة الإنسانية .. وأمين كبار العلماء: تراثه أثر في العلوم الإنسانية والتجريبية.. ومفتي كازاخستان: له العديد من الاكتشافات في مختلف المجالات

مؤتمر الأزهر حول إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية

وكيل الأزهر : الإمام الفارابي علم من أعلام الحضارة الإنسانية

البحوث الإسلامية: الإمام الفارابي لقب بـ المعلم الثاني بعد أرسطو

أمين كبار العلماء: تراث الفارابي كان له تأثير في العلوم الإنسانية والتجريبية

سفير كازاخستان: الفارابي الرمز الثقافي لبلادنا واسمه خَالد في الذاكرة

انطلقت اليوم، فعاليات الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر إسهامات الفارابي - المعلم الثاني - في إثراء الحضارة الإنسانية.

وأضاف الضويني، في كلمته ضمن فعاليات مؤتمر الأزهر حول إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية، أن أقل واجب علينا تجاه هؤلاء العلماء ، أن نكرمهم بالإثتدائ بهم والسير على مناهجهم ورعاية من وضعوه من العلم، بما يبقيهم أحياء في عقول الناس.

وأضاف الضويني، في كلمته ضمن فعاليات مؤتمر الأزهر حول إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية، أن أقل واجب علينا تجاه هؤلاء العلماء ، أن نكرمهم بالإثتدائ بهم والسير على مناهجهم ورعاية من وضعوه من العلم، بما يبقيهم أحياء في عقول الناس.

وقال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن الإمام الفارابي علم من أعلام الحضارة الإنسانية، وفليسوف من فلاسفتها، فهو أحد من وضع أسس الحضارات.

وقال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن الإمام الفارابي علم من أعلام الحضارة الإنسانية، وفليسوف من فلاسفتها، فهو أحد من وضع أسس الحضارات.

من جهته ، قال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الحديث في هذا المؤتمر عن شخصية الفارابي، لهو من باب الوفاء لأسلافنا والاعتراف بجميلهم على الحضارة الإنسانية عامة والإسلامية خاصة، وإن انعقاد المؤتمر في هذا الوقت وفي هذه المؤسسة العريقة وبالتعاون مع سفارة جمهورية كازاخستان، لهو استجابة لواقع يدفع بنا إلى ضرورة الكشف عن أعلامنا ومصادر عزِّنا، التي يحق لنا الفخر بهم وإبرازهم على ساحة المعرفة، فعالَمُنا الإسلامي كان وسيظل زاخرًا بلآلئ الفكر ومصادر المعرفة.





وأضاف عيَّاد، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر «إسهامات الفارابي (المعلم الثاني) في إثراء الحضارة الإنسانية» أن الله -عزَّ وجلَّ- قد حبا الحضارة الإسلامية جوانب تميُّز وازدهار؛ فجادت لنا بأساطين نطقت بصماتهم في شتى مجالات الفكر والعلوم، وأسمعت أعمالهم آذان العالم على مر العصور؛ ففي مجال الفكر شَرُف العالم الإسلامي بالعديد من الشخصيات المهمة التي أثّرت في الفكر الإنساني قاطبة، كان من أبرزهم: الفيلسوف المسلم أبو نصر الفارابي، فيلسوف الإسلام.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الفارابي كان عبقريًّا مبدعًا، وموسوعيًّا مكثرًا، خطّت يمينه في الفلسفة والمنطق وعلم الطبيعة وما بعد الطبيعة، وأشرق فكره في علوم: الموسيقى، والسياسة، والأخلاق، والخطابة، والشعر، كما نبغ علمه في الرياضيات والكيمياء، مشيرًا إلى أن مؤلفاته قد تجاوزت المائة وقيل بلغت المائتين، وأن هذه الغزارة منحته التفرد بين الفلاسفة، فلقب بـ«المعلم الثاني» بعد أرسطو، فكان غرضه الإحاطة بجميع علوم عصره؛ إذْ طرق أبواب المعرفة، وجاد في العلوم العقلية والتطبيقية، والعلوم الخفيّة، هذا إلى جانب كونه موسيقيًّا متفننًا ألف الألحان، وندين له بأهمّ رسالة عن نظريّة الموسيقى الشرقيّة.





وأشار إلى أن الفارابي قد تميَّز بفكره وذيوع صيته، وتميُّز مؤلفاته وتفرد نتاجه، فكتابه «إحصاء العلوم» خير شاهد على ذلك؛ إذْ يُنظر إليه على أنه اللبنة الأولى في حقل التدوين الموسوعي وبداية التفكير في تأليف دوائر المعارف، وكتابه «المدينة الفاضلة» من أوائل كتب الإدارة والإصلاح الاجتماعي، أما الكتاب الكبير في الموسيقى فيعدُّ أصلًا من أصول هذا الفن، لافتًا إلى أن الفارابي نال شهرته بفلسفته المتعمِّقة، ونظريته الشمولية التي عرضت لموضوعات عدة وقضايا متنوعة لواجب الوجود والخلق والنفس والسياسة المدنية والاجتماعية والسعادة الإنسانية.





وتابع: الفضل الأول في تأسيس علم المنطق والكلام يعود إلى الفارابي؛ إذْ قام بشرح مؤلفات أرسطو المنطقية، بعد أن استطاع ترجمتها وتعريبها بصورة سلسة وبأسلوب سهل؛ وذلك نظرا لتمكُّنه من اللسان العربي واليوناني بجانب معرفته التركية والفارسية وغيرها من اللغات، كما أن الفارابي رأى في علم المنطق الوسيلةَ التي يمكن بواسطتها القضاء على الفوضى الفكرية التي سادت عصره، وسيطرت على بعض أهل زمانه، ومن هنا حرص على توضيح وظيفة هذا المنطق ودوره في المجتمع.





وفي ختام كلمته، أكَّد نظير أن الجميع -عربًا وغربًا- قد أقرُّوا للفاربي بالفضل واعترفوا له بالمكانة، وأننا بإمكاننا أن نرسخ لحقيقة مهمة وهي تفرد الفارابي فيلسوفًا ومنطقيًّا وعالمًا، قلما يجود الزمان بمثل تمكنه؛ فقد سبق أهل زمانه، وأضاء النور لمن أتى بعده من علماء ومفكرين.





قال الشيخ ناوريزباي حاج تاجونولي -المفتي الأعلى ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، إن رئيس جمهورية كازاخستان ، قاسم جومارت توقاييف، أصدر قرارا خاصا بشأن الاحتفال على مستوى الدولة بالذكرى 1150 عاما لميلاد العالم الفيلسوف أبي نصر الفارابي، وعلى أساس هذا القرار تم تشكيل لجنة حكومية في العام الماضي، تم من خلالها إجراء كثير من الأبحاث حول حياة وأعمال العالم الكبير، وأحد أشهر مفكري أوترار وأكثرهم شهرة، حيث اشتهر باسم أرسطو الشرق، أي المعلم الثاني بعد أرسطو.

وقال المفتي، في كلمته ضمن فعاليات، مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية، عن إسهامات الفارابي في الحضارة الإنسانية، إن الإمام الفارابي وُلد في أوترار، المركز الثقافي القديم لآسيا الوسطى، والتي تقع في الجزء الجنوبي من جمهورية كازاخستان الحالية، ودرس في البداية في مدرسة أوترار، ثم سافر إلى بغداد، وسوريا، ومصر، وشاش، وسمرقند، وبخارى، التي تعد أهم مراكز العلوم والثقافة في العالم الإسلامي في ذلك الوقت.

وأتقن الفارابي اللغة العربية والفارسية واليونانية واللاتينية والسنسكريتية، وله العديد من الاكتشافات العلمية في مختلف المجالات.

قال الدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنّ من جوانبِ العبقريةِ في التراثِ العلميِّ والفكريِّ الإسلاميِّ أنه تراثٌ يجسدُ منظورَ الإسلامِ الصحيحِ للحوارِ الإنسانيِّ بينَ عمومِ الناسِ على اختلافِ ألسنتِهِم وألوانهِم وأحوالِهم وأعرافِهم، وعلَى اختلافِ أنماطِ تفكيرِهم وتنوُّعِ بيئاتِهم ومعارفِهم وثقافاتِهم ومنطلقاتِ حضاراتِهم، ذلكمُ الحوارُ الذي عُنوانُه السلمُ والسلامُ والأمنُ والأمانُ والتعايشُ مع الآخرِ والتفاعلُ والتكاملُ معه، والتأثيرُ فيه والتأثرُ به، في سبيلِ تحقيق معنى الاستخلاف في الأرض؛ بإعمارِها وإصلاحِها، واستثمارِ ما سخَّرهُ اللهُ تعالى للإنسانِ فيها، على نحوٍ يحققُ الخيرَ والسعادةَ والأمنَ والأمانَ والسلامَ والاستقرارَ والرفاهَةَ للبشريةِ جمعاء.

وأضاف الصغير، في كلمته، ضمن فعاليات مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية، بالتعاون مع سفارة كازاخستان، عن "إسهامات الفارابي في الحضارة الإنسانية" أنه منْ هذا المنظورِ انطلقَ العلماءُ والمفكرون المسلمونَ في عصورِ الإسلامِ الأولى من مشارقِ الأرضِ ومغاربِها، يطالعونَ وينقُلونَ التراثَ الحضاريَّ الإنسانيَّ للأممِ المتمدنةِ منْ حولِهم، حيثُ نشَطتْ حركةُ ترجمةٍ واسعةٍ لمعارفِ وعلومِ الشرقِ والغربِ، ثم نشَطتْ حركةُ تصنيفٍ ودراسةٍ وشرحٍ وتحليلٍ واسعٍ لما تم نقلُهُ وترجمتُه، ونَجَمَ عن هذا وذاك أعظمُ نتاجِ تلاقحٍ فكريٍّ معرفيٍّ حضاريٍّ عَرَفه التاريخُ الإنسانيُّ، تمثّلَ في إسهاماتٍ حضاريةٍ فكريةٍ وعلميةٍ، نظريةٍ وتجريبيةٍ بنّاءة، كانت منطلقًا لطفرةٍ حضاريةٍ إنسانيةٍ ثريّةٍ، استفادتْ منها البشريةُ جمعاءُ على مدارِ قرونٍ متتاليةٍ، ثم كانت مرتكزًا للطفرةِ الحضاريةِ الإنسانيةِ الحديثةِ والمعاصرةِ، في شتى المجالاتِ العلميةِ، النظريةِ والتجريبية.

ويأتي التراثُ الفكريُّ العبقريُّ لفيلسوفِ الإسلامِ المعلمِ الثاني الحكيمِ أبي نصرٍ محمدٍ ابنِ محمدٍ الفارابيّ علامةً بارزةً ودُرّةً مضيئةً من دُرَرِ التراثِ الحضاريِّ الإسلاميِّ، ذلكم التراثُ الذي كان له أبلغُ التأثيرِ في جوانبَ عدةٍ من العلومِ الإنسانيةِ النظريةِ والتجريبيةِ، في اللغةِ والمنطقِ والفلسفةِ، وفي الموسيقى والطبِّ والحكمةِ والسياسةِ ونظامِ الحكمِ والتشريعِ، وغيرِها من العلوم.

وفي خصوصِ الإسهاماتِ النظريةِ للحكيمِ الفارابيِّ في الحضارةِ الإنسانيةِ، كانت جهودُهُ الحثيثةُ ومحاولاتُهُ الفكريةُ الخلّاقةُ للتوفيقِ بين منتجاتِ الفلسفةِ العقليةِ اليونانيةِ الأرسطيةِ، وبين معطياتِ الأدلةِ النقليةِ الشرعيةِ الإسلاميةِ، على نحو كان له أبلغُ الأثرِ في استفادةِ الكثيرِ من معاصرِيه وتلامذتِهِ، ثم مَن تلاهم من جهابذةِ الفكرِ والنظرِ في الشرقِ والغربِ، من طرحِه الفكريِّ الفلسفيِّ العبقريِّ في فَهْم جوانبَ كثيرةٍ من معطياتِ النقلِ، وفي درءِ التعارضِ بينَه وبين العقلِ في أكثرِها، على نحو حُلّتْ به جدلياتٌ فكريةٌ عويصةٌ في مجالي العقيدةِ والشريعةِ، وهو الأمر الذي توافرت على طرفٍ منهُ بحوثٌ عديدةٌ، سيزخر بها مؤتمرُنًا هذا في أكثرَ من محورٍ من محاورِه.

وقال إنّ هذا المؤتمرَ العلميَّ الحاشدَ يمثلُ مَحطةً مضيئةً في طريقِ الجهودِ الحثيثةِ التي تبذلُها منابرُ الفكرِ الوسطيِّ في عالمِنا الإسلاميِّ؛ لتصحيحِ الصورةِ التي لا يفتؤ كثيرٌ من المسارعينَ المتحاملينَ في الغرب والشرق إلا أن يظهِروا بها التراثَ الإسلاميَّ أو يرموه بها، وهو من كل ذلك جدُّ براء.

قال سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، السيد خيرات لاما شريف، إن الفارابي يُعد الرمز الثقافي لكازاخستان، كما أن اسمه خَالد في ذاكرة الناس، ومن واجبنا أن ننقل تراثه الروحي والفكري إلى جيل الشباب؛ مؤكدا أن الفارابي جزء من التاريخ والثقافة والفلسفة العالمية، وتفخر الجامعة الوطنية الكازاخية بأنها تحمل اسم الفارابي منذ عام 1991.

وقال السيد ناويزباي أونغارف، المفتي العام لجمهورية كازاخستان، إن الفارابي ساهم في الحضارة الإنسانية بعلومه ومعارفه، مشيرا إلى أنه قد جاب البلاد عالما ومتعلما، فدرس في البداية في مدرسة أوترار بكازاخستان، ثم سافر إلى بغداد، وسوريا، ومصر، وسمرقند، وبخارى، وغيرها من البلاد، لافتا إلى أن الفارابي أتقن اللغة العربية والفارسية واليونانية واللاتينية والسنسكريتية، وله العديد من الاكتشافات العلمية في مختلف المجالات.

وأضاف مفتي كازاخستان، خلال مشاركته في مؤتمر «إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية» بمقر مشيخة الأزهر، إن أكثر ما يميز الإنسان، وفقا للفارابي، هو العقل والفكر، فإن الشخص الحكيم والحصيف يحقق أهدافه سريعا، وأن القلب عنده هو مفتاح التواصل الفعال والحكم الرشيد ومفتاح القيام بالأعمال الخيرية، لافتا إلى مقولة الفارابي بأن الإنسان الكريم المثقف يعيش من أجل الحكمة والإحسان.



جدير بالذكر أن مؤتمر «إسهامات الفارابي (المعلم الثاني) في إثراء الحضارة الإنسانية» تنظِّمه الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع سفارة دولة كازاخستان بالقاهرة، على مدار يومين عبر تقنية «فيديو كونفرانس»؛ وذلك في إطار عناية الأزهر الشريف بالرموز العلمية والفكرية للأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل وعلى امتداد رقعتها الجغرافية. وتضم اللجنة العليا للمؤتمر كلًّا من: الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سونيا الهلباوي، أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بجامعة الأزهر.