لطلاب جامعة القاهرة.. كلية الآداب: الأنشطة الطلابية متاحة خلال الفصل الدراسي الثاني.. وعميد كلية الآثار: تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات عقب الاختبارات مباشرة

* عميد دار العلوم: حضور الطلاب سيكون حسب تعليمات المجلس الأعلى للجامعات

* آثار القاهرة: امتحانات اليوم الرابع عشر انتهت بشكل طبيعي













أيام قليلة تفصلنا على انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021 ، مع ذلك تستعد الجامعات بشكل كبير للفصل الدراسى الثانى وعودة الطلاب للحضور بالحرم الجامعي.





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كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن الأنشطة الطلابية التى ستكون متاحة مع بداية الدراسة .





وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، أن الدراسة ستعود عقب انتهاء الطلاب من امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2020-2021 ، مؤكدا أن الانشطة الطلابية المعتادة ستعود مرة اخرى مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة وسلام الطلاب .





وأضاف " شاهين " سنتجه إلى الأنشطة التى لا تحتاج إلى تجمعات كبيرة مثل المسابقات الفنية والثقافية وغيرها .









وفى نفس السياق ، كشف الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار علوم ، عن شكل الدراسة خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020 ، 2021 .





وقال الدكتور عبد الراضى رضوان خلال تصريح لـ صدى البلد ، ان الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى بكلية دار العلوم ستكون بالنظام الهجين وسيكون عدد الايام الحضورية طبقا لتعليمات المجلس الاعلى للجامعات بالاضافة إلى المحاضرات الاونلاين التى ستكون متاحة على المنصة الألكترونية .









كما كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة ، عن اجواء امتحانات اليوم الرابع عشر بالفصل الدراسى الأول .





وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لـ صدى البلد ، ادى أمس طلاب الفرقة الثانية و طلاب الرابعة بكالوريوس الامتحان بشكل طبيعى دون مشكلة تواجهم .





وأضاف " رجب " جميع الإمتحانات موضوعية بنظام البابل شيت وتم تصحيحها عقب انتهاء الامتحانات مباشرة بوحدة البابل شيت بالكلية وتم رصد النتائج بكنترول الفرقة الثانية و كونترول الفرقة الرابعة بكالوريوس.





كما أكد عميد الكلية ، أنه قد تم مراعاة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتباعد الاجتماعي والدخول إلى المباني من بوابات التعقيم وقياس الحرارة ولايسمح بالدخول إلى المباني إلا بالكمامات وعدم اصطحاب الموبايلات





وكان قد أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، جولة تفقدية للاطمئنان على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يؤدي الامتحانات نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات جامعة القاهرة.





وتفقد الوزير ورئيس الجامعة، أعمال الامتحانات بكلية طب قصر العيني، ورافقهما خلال الجولة الدكتورة هالة صلاح عميدة الكلية.





واطمأن الوزير على سير أعمال الامتحانات في مختلف اللجان، مؤكدًا على أهمية تذليل العقبات التي تواجه الطلاب خلال الامتحانات، ومشيدًا بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات بمختلف الكليات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل منظم