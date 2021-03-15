الأولى من نوعها.. بريطانيا تعلن فرض عقوبات على سوريا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على الحكومة السورية بشكل مستقل لأول مرة، بذريعة انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المدنيين.





وقال موقع الحكومة البريطانية، إنه تم فرض سلسلة حديدة من العقوبات تستهدف الحكومة السورية، وحلفاء مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد.





وبحسب موقع الحكومة البريطانية، فإن العقوبات استهدفت وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، وأحد مستشاري الأسد، وقائد الحرس الوطني السوري، وشملت تجميد أصولهم في الخارج وحظر السفر.





وتعد تلك هي المرة الأولى التي تستخدم فيها بريطانيا نظام العقوبات ضد الحكومة السورية بشكل مستقل، لتضغط بذلك على الحكومة للمشاركة في محادثات تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب القائمة في سوريا.





وتأتي العقوبات البريطانية بعد مرور 10 سنوات على الحرب الأهلية السورية، التي راح ضحيتها أكثر من نصف مليون شخص، وتسببت في نزوح أكثر من 11 مليون آخرين.