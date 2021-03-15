في عيدها القومي .. محافظ بني سويف يعلن افتتاح 54 مشروعا خدميا جديدا "فيديو"

علق محافظ بني سويف ، الدكتور محمد هاني ، على الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، قائلا إن الاحتفال سيكون بشكل ترفيهي وآخر بافتتاح مشروعات خدمية قريبا لأهالي المحافظة.





ولفت محافظ بني سويف ، خلال مكالمة فيديو لـ برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، إلى أنه تم إطلاق الألعاب النارية وتويع الحلوى على المواطنين، بالأمس، وتوجيه التهنئة للأهالي ، مؤكدين بذلك بأن الدولة المصرية ليست دولة أفراد ، إنما هي دولة مؤسسات.





وتابع أنه سيكون هناك احتفالية على أرض بني سويف، في جميع المراكز، ليشهد العالم كله أن محافظة بني سويف هي بانوراما للتاريخ المصري.





وأكمل : المحافظة ستشهد افتتاح 54 مشروعًا بتكلفة تتعدى مليارات الجنيهات، كجزء من الاحتفالات خلال الشهر الجاري.





وأوضح أن أبرز القطاعات التي سيفتتح بها المشروعات ، هي التي تتعلق بتوفير حياة كريمة للمواطنين، مثل مشروعات الطرق والصحة والتعليم.