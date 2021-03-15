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في عيدها القومي .. محافظ بني سويف يعلن افتتاح 54 مشروعا خدميا جديدا "فيديو"

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:26 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
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نورهان رأفت
علق محافظ بني سويف ، الدكتور محمد هاني ، على الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، قائلا إن الاحتفال سيكون بشكل ترفيهي وآخر بافتتاح مشروعات خدمية قريبا لأهالي المحافظة.

ولفت محافظ بني سويف ، خلال مكالمة فيديو لـ برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، إلى أنه تم إطلاق الألعاب النارية وتويع الحلوى على المواطنين، بالأمس، وتوجيه التهنئة للأهالي ، مؤكدين بذلك بأن الدولة المصرية ليست دولة أفراد ، إنما هي دولة مؤسسات.

وتابع أنه سيكون هناك احتفالية على أرض بني سويف، في جميع المراكز، ليشهد العالم كله أن محافظة بني سويف هي بانوراما للتاريخ المصري.

وأكمل : المحافظة ستشهد افتتاح 54 مشروعًا بتكلفة تتعدى مليارات الجنيهات، كجزء من الاحتفالات خلال الشهر الجاري.

وأوضح أن أبرز القطاعات التي سيفتتح بها المشروعات ، هي التي تتعلق بتوفير حياة كريمة للمواطنين، مثل مشروعات الطرق والصحة والتعليم.
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