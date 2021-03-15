بعد رفض طعنه رسميا.. موقف مرتضى منصور من خوض انتخابات الزمالك المقبلة

قضت المحكمة الادارية العليا ، اليوم الاثنين،برفض الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور ،على الحكم الصادر برفض طعنه على قرار حل مجلس إدارة نادى الزمالك من محكمة القضاء الإدارى.

واختصم الطعن رقم 28005 لسنة 67 شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.

وكانت قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في وقت سابق - برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وأحمد ضاحي ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة، في الدعويين رقمي 13034، 14749لسنــــــــة 75ق المقامتين من هاني محمد سعيد زاده، ورئس الزمالك المعزول وباقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بقبول الدعويين شكلا ً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.



وحسم مصدر مطلع الجدل المثار حول إمكانية خوض مجلس الزمالك "المجمد" بقيادة مرتضى منصور انتخابات نادى الزمالك المقبلة المقرر إقامتها فى النصف الثانى من العام الجارى.

وأوضح المصدر أنه يحق لمجلس الزمالك المجمد خوض انتخابات الزمالك المقبلة حال رؤية القضاء ذلك وتبرءته من التهم الموجه له والتى على أثرها تم إيقاف المجلس بناء عليها وفى حال عدم إدانته فمن حق المجلس خوض الانتخابات بشكل طبيعى وهو الأمر الذى سيتم حسمه خلال الأيام المقبلة.