ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لـ اليوم الثاني.. الإمارات تسجل انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:46 م
الإمارات تسجل انخفاضا
الإمارات تسجل انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، الأثنين، انخفاضا ملحوظا في عد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

ووفقا لوكالة الانباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 205,579 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، مما ساهم في الكشف عن 1,898 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية أن جميع الإصابات الجديدة حالاتها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 428,295 حالة.

‌‎و أعلنت الوزارة عن وفاة 7 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,402 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2,438 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 408,085 حالة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قفزة كبيرة.. إصابات كورونا اليومية في الإمارات تتخطى 3400 حالة

الإمارات تسجل 3966 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تجري 180,930 فحصًا وتكشف عن 3,962 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لأول مرة منذ أسابيع.. الإمارات تسجل انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية

الإمارات.. تراجع ملحوظ في إصابات ووفيات كورونا اليومية

ترشيحاتنا

نداء عاجل من سفارة الإمارات بالقاهرة لمواطنيها الوافدين لمصر

رفض طعن مرتضى منصور على حل مجلس نادي الزمالك

إصابة 3 لاعبات بمنتخب مصر للكاراتيه بكورونا في تركيا

عودة روبي.. فوازير رمضان وألبوم غنائي وفيديو كليب

أبناء عمرو دياب يحتفلون مع والدتهم زينة عاشور بعيد الأم

رفض طعن مرتضى منصور على حل مجلس نادي الزمالك ..فيديووصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيارة أودي AUDI Q9 الإصدار الجديد تظهر اثناء اختبارها

فورد تطرح إف 150 الكهربائية لأول مرة.. صور

جرامي 2021.. القائمة الكاملة للفائزين وأبرز لقطات الحفل السنوي