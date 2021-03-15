لـ اليوم الثاني.. الإمارات تسجل انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، الأثنين، انخفاضا ملحوظا في عد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.





ووفقا لوكالة الانباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 205,579 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، مما ساهم في الكشف عن 1,898 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.





وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية أن جميع الإصابات الجديدة حالاتها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 428,295 حالة.





‌‎و أعلنت الوزارة عن وفاة 7 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,402 حالة.



