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رياضة

الترجي التونسي يعدل موعد تدريب فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:30 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
قرر معين شعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي، تعديل موعد مران الفريق التونسي الرئيسي استعدادا لمواجهة الزمالك، المقرر لها في التاسعة مساء غد الثلاثاء، على ستاد القاهرة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق التونسي مرانه الرئيسي على ستاد القاهرة في تمام الساعة الخامسة مساء بدلا من التاسعة مساء.

جدير بالذكر أن الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والترجي سيقام في السادسة مساء، ويمثل الزمالك في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري، وبحضور مندوب من فريق الترجي التونسي، مع مراقب المباراة، للاتفاق على تفاصيل المباراة وأطقم الفريقين.
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