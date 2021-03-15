الترجي التونسي يعدل موعد تدريب فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك

قرر معين شعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي، تعديل موعد مران الفريق التونسي الرئيسي استعدادا لمواجهة الزمالك، المقرر لها في التاسعة مساء غد الثلاثاء، على ستاد القاهرة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن يخوض الفريق التونسي مرانه الرئيسي على ستاد القاهرة في تمام الساعة الخامسة مساء بدلا من التاسعة مساء.



