تمويل وخدمات فنية.. مكتب الالتزام البيئي يدعم المنطقة الحرة بالإسماعيلية

نظم مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات زيارة ميدانية للمنطقة الحرة بالاسماعيلية بحضور ايمن حسن صالح رئيس الادارة المركزية ، لعرض خدمات المكتب الفنية والمالية وتقديم الدعم للمنشآت الصناعية بالمنطقة، لمساعدتها في رحلتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة قدرة منتاجاتها التنافسية وتحقيق الاستدامة البيئية والإنتاجية وترشيد الطاقة والموارد المائية .





صرح بذلك الدكتور شريف الجبلي - رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى:- المكتب يسعى لدعم المنشآت الصناعية من خلال تقديم الدعم للقطاعات الصناعية المختلفة بكافة المناطق الجغرافية حيث يقدم المكتب خدمات استشارية في مجال التنمية المستدامة ونظم الادارة البيئية وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة ، ونشر قواعد الاقتصاد الدوار بهدف رفع كفاءة الصناعة الوطنية وزيادة الانتاجية وتقليل استهلاك الموارد بالاضافة الى تحسين بيئة العمل الداخلية ووقاية وحماية العاملين بالمنشآت. كما يقدم بالتعاون مع صندوق حماية البيئة بوزارة البيئة، قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل الى 7 مليون جنيه مصرى تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح ومصاريف إدارية 3.5% عن طريق البنك الأهلى المصرى أو البنوك المشاركة.





أكد المهندس أحمد كمال – المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي : ان الزيارة سيتبعها سلسلة من الزيارات لتقديم الدعم للمصانع بالقطاعات المختلفة وفقا لطبيعة واحتياجات كل منشآة، حيث يتم توفير آلية تمويلية حقيقية للمنشآت لدعم الصناعة فنيا وماديا. يقوم المكتب بتنفيذ العديد من الانشطه مثل الدورات تدريبيه وورش عمل لأصحاب الأعمال ومديرى الشركات وكذلك للعاملين بها من مهندسين وفنيين يتبع هذه المبادرات التدخل العملى بعد دراسات تقييم للشركات بما فيها من مشكلات وأحتياجات وكذلك الفرص المتاحه لتحقيق اعلى مستوى ممكن من التوافق والاستدامه ،ثم مرحلة التطبيق والتنفيذ للتوصيات التى تصب فى صالح الشركات والعاملين بها ،ومشاركتها فى رفع المستوى الاقتصادى من حيث زيادة الانتاج وجودته وتقليل المخلفات وتأثير المراحل الانتاجيه على بيئة العمل والبيئه المحيطه وهو ما يضمن الحفاظ على الموارد ومصادر الطاقه .



