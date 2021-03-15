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محافظات

محافظ المنيا: لن نسمح بأي تقصير أو تخاذل في تنفيذ الخطة الاستثمارية

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:44 م
صدى البلد
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ايمن رياض
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا،ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة مراحل تنفيذ المشروعات الجارية،وذلك طبقًا لبرامجها الزمنية مع مراعاة المواصفات القياسية لكل الأعمال الجاري تنفيذها بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020 – 2021.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ،بحضور الدكتور محمد أبوزيد ، نائب المحافظ ، لمناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات،التي قد تبطئ نسب ومعدلات التنفيذ ، والتنسيق مع الجهات المختصة للانتهاء من تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية، وذلك للنهوض بمستوى الخدمات المختلفة وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة ، بالإضافة إلى مناقشة الاقتراحات الواردة من وزارة التخطيط بشأن خطة 2021 -  2022.

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شدد المحافظ على ضرورة إنجاز الأعمال بالخطة الاستثمارية وتذليل كافة العقبات التي تعوق تنفيذها،ووضع حلول جذرية لها بالتنسيق مع الجهات والوزارات والجهات المعنية ، وضرورة التعاون البناء بين جميع قطاعات المحافظة لإنجاز تلك الأعمال على أرض الواقع،مؤكدًا ضرورة استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل في إنجاز عدد من المشروعات الحيوية ، والتي تخدم قطاع عريض من المواطنين ، ومشددا على أنه لا تسامح في تخاذل أي مسئول عن القيام بعمله،ومطالبا ببذل المزيد من الجهد والأمانة في العمل ، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع .

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع ، النسب المستهدف تنفيذها وكذلك النسب الفعلية السابقة والحالية بالخطة الاستثمارية ، والمتاح والمنصرف والباقي بالربع الثالث من الخطة الاستثمارية لعدد من القطاعات الخدمية ، شملت مديرية التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية ، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف والصحي، والري، والإسكان ، مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية ، للاستفادة من تلك الخدمات المقدمة للمواطنين ، وخاصة القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين .

وفي سياق آخر، تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد ، انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس، وذلك مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

ووجه المحافظ مديرية التربية والتعليم بضرورة التشديد على المدارس بالالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتهوية الجيدة للفصول والتباعد الاجتماعي.

كما شدد المحافظ على ضرورة قياس درجات حرارة جميع الطلاب، مع تعقيم وتطهير الفصول الدراسية ودورات المياه بشكل يومي، والعمل على تقليل الكثافات بين الطلاب داخل الفصول ، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات الواقية ، للحفاظ على سلامة كافة أفراد المنظومة التعليمية من الطلاب أو المعلمين أو الإداريين.

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