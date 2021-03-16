اقتصاد الإمارات| 1500 مؤسسة فردية جديدة دخلت سوق العمل خلال 15 يوما

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واصلت مؤشرات الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات نموها مع بداية شهر مارس الجاري،وعلى نحو يعكس حالة الانتعاش التي تشهدها دورة الاعمال في الدولة منذ مطلع العام 2020 .وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية " وام" إن الأرقام التي يوثقها السجل الوطني الاقتصادي، أظهرت دخول اكثر من 1500 مؤسسة فردية جديدة الى سوق العمل في ثلاث إمارات من إمارات الدولة /ابوظبي ،دبي والشارقة / خلال 15 يوميا ،مما رفع اجمالي العدد التراكمي للمؤسسات الفردية فيها الى 243193 مؤسسة فردية في تاريخ 15 مارس الجاري .ويأتي النمو المتواصل في الأنشطة الاقتصادية مدعوما بحزمة المحفزات التي اطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية خلال الأشهر الماضية والتي ساهمت في مجملها بزيادة جاذبية بيئة الاعمال في دولة الإمارات .ولازالت الامارات تحافظ على مكانتها كأحد اهم مراكز استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين في منطقة الشرق الاوسط والعالم حيث يتم معرفة مدى جاذبية مؤشر ممارسة الاعمال في الإمارات من خلال قياس حزمة من الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال ومنها بدء النشاط التجاري،بالإضافة الى الوقت المستغرق في استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، وذلك بالإضافة الى درجة حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، تسوية حالات الإعسار وغيرها من المؤشرات الأخرى .