افتتاح صومعة برقاش بالجيزة ومبنى التدريب للعاملين بالصوامع

قال اللواء شريف الباسيلي، رئيس الشركة القابضة للصوامع، إن مركز التدريب الإقليمي بالشركة القابضة للصوامع يعد مركزا لكثرة الصوامع الموجودة، مشيرا إلى أنه يجب الإعتناء بالتدريب حتى لو كانت الأشخاص متعلمين بالفعل.





وأضاف "الباسيلي" خلال لقاء خاص ببرنامج "الان" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بالشركة يوجد صيانة وتشغيل وإصلاح الأعطال، موضحا أنه يتم التدريب على جميع الأشياء التى يجب التدرب عليها وعدم نسيانها.





وتابع أن هناك صوامع جديدة يتم تأسيسها، لافتا إلى أن هناك دول تواصلت معهم بشأن هذ المركز، حيث أنه سيكون متخصصا لنقل خبرات مصر الموجودة لديها.





وأكد أنه كان هناك صوامع يبلغ حجمها 1.4 مليون طن فى عام 2014، والآن وصل العدد إلى 3.4 مليون طن أى ثلاث أضعاف السعات التخزينية، كما أنه يتم تخزين قمح محلى ومستورد.





وأشار إلى أن هناك صوامع مميكنة يتم عمل بها عمليات تخزين أو تبخير أو تهوية أو سحب أتربة، متابعة أن هناك أفضل إمكانيات فى الصوامع ليست موجودة فى دول أخرى.



