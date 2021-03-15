لي تشيمين يكتب: حول إعلان قرار صينى بشأن هونج كونج









في الحادي عشر من مارس، أقرت الدورة الرابعة للمجلس الوطني الــ13 لنواب الشعب الصيني بأغلبية ساحقة قرارً بشأن تحسين النظام الانتخابي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.وتعد تلك خطوة رئيسية وهامة من جانب الصين لدعم وتحسين سياسة "دولة واحدة ونظامان" ،والحفاظ على الاستقرار طويل الأجل لهونغ كونغ.كما سيوفر ضمانًا مؤسسيًا أكثر صلابة للتنفيذ الكامل لمبدأ"حكم هونغ كونغ من قِبل الوطنيين ".

منذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم ، كانت الحكومة المركزية دائما تعمل على تطوير النظام الديمقراطي بها،عززت بإخلاص التطور التدريجي والمنظم للنظام الديمقراطي في هونغ كونغ وضمنت لشعب هونغ كونغ ممارسة حقوقهم الديمقراطية.

بصفته أعلى جهاز سلطة في البلاد ، اتخذ المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قرارا بشأن تحسين النظام الانتخابي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وفقا للأحكام ذات الصلة في الدستور والقانون الأساسي ،ليحمي بشكل أفضل المصالح العامة والجوهرية لمجتمع هونغ كونغ ، ويعزز التنمية المطردة للنظام الديمقراطي في هونغ كونغ ، ويضمن الممارسة الثابتة وطويلة الأجل لـ سياسة"دولة واحدة ونظامان".

تمثل هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة تابعة للحكومة المركزية الصينية ،وتحمل الحكومة المركزية على عاتقها تحسين النظام الانتخابي في منطقة هونغ كونغ ، وهو خطوة شرعية تتفق تمامًا مع ما ورد في الدستور والقانون الأساسي ، ولا جدال فيها ولا ريب .

ووفقًا للقرار يجب أن يتوافق نظام الانتخابات الذي تطبقه منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مع مبدأ "دولة واحدة ونظامان" والظروف الفعلية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ، وأن يعمل على ضمان إدارة هونغ كونغ من قِبل الوطنيين المحبين للبلاد ، كما يجب أن يفضي إلى حماية السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية ، وأن يساعد في الحفاظ على الازدهار والاستقرار على المدى الطويل في هونغ كونغ.

هونغ كونغ هي هونغ كونغ الصينية ، وشؤون هونغ كونغ هي شؤون داخلية صينية بحتة ، ولا يحق لأي دولة أو منظمة أو فرد التدخل في شؤونها .

في الخامس من مارس ، ألقت 70 دولة من بينها مصر كلمة مشتركة في الدورة الــ 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، لدعم موقف الصين وإجراءاتها بشأن القضايا المتعلقة بهونغ كونغ ومعارضة تدخل الدول الغربية في الشؤون الداخلية للصين من خلال القضايا المتعلقة بهونغ كونغ. وهذا يبرهن تمامًا أن الحقائق أفضل من البلاغة وأن العدالة مازالت موجودة و مطمئنة.

إن التنفيذ المستمر الناجح لسياسة "دولة واحدة ونظامان" ساهم في حفاظ هونغ كونغ على الازدهار والاستقرار على المدى الطويل كما أنه يتوافق مع مصالح الصين والمصالح المشتركة للمجتمع الدولي.

إن تصميم الصين على حماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية لا يتزعزع ، وتصميمها على تنفيذ سياسة "دولة واحدة ونظامان" والحفاظ على رخاء واستقرار هونغ كونغ لا يتزعزع ،كما أن تصميمها وإصرارها على معارضة أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للصين لا يتزعزع بنفس القدر!

نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن التنمية المستقبلية لهونغ كونغ ستكون أفضل وستحقق المزيد من التطور والنجاحات !







