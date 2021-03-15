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اقتصاد

بسبب الركود.. شينى تخسر 26 مليون جنيه خلال 7 أشهر

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:47 م
منتجات الخزف والصيني
منتجات الخزف والصيني
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علياء فوزى
كشفت القوائم المالية لشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني"شينى" التابعة للقابضة المعدنية احدى شركات قطاع الاعمال العام عن ارتفاع خسائرها خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي 2020-2021، بنسبة 65.3%.

وقالت الشركة، اليوم، إنها حققت خسائر بلغت 26.32 مليون جنيه في السبعة أشهر المنتهية في يناير 2020، مقابل خسائر بقيمة 15.92 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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وأرجعت الشركة الخسارة إلى انخفاض حجم المبيعات التي تأثرت بحالة الأسواق، إضافة إلى الاستمرار في بيع المخزون الراكد منذ سنوات، بخلاف مصنع البورسلين الذي يحقق خسائر طبقًا للمتوقع لتقادم الآلات والمعدات.

ووافق مجلس إدارة الشركة من حيث المبدأ، على طلب الهيئة العامة للبترول بخصوص الرغبة في شراء قطعة الأرض المؤجرة لشركة توتال بمساحة 8 آلاف متر مربع.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة طلب المجموعة الاستثمارية الدولية للصناعة والتجارة والخاص بتشغيل خط إنتاج ماجات بورسلين بمصنع أدوات المائدة مع تسويق الإنتاج بالكامل عن طريقهم.

وحققت الشركة خلال النصف الأول من 2020-2021، خسائر بلغت 21.92 مليون جنيه في الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2020، مقابل خسائر بقيمة 13.19 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
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