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برلمان

النواب يوافق على دعم تدريس الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:12 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد-ماجدة بدوي-يوسف سامح | عدسة: خالد مشعل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 79 لسنة 2021.

يأتي القرار بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، الموقع بتاريخ 27/12/2020.

وأكد النائب أيمن ابوالعلا اهمية تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس المصرية قائلا " انها لغة تعلم الانضباط ، مشددا خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان ، على ضرورة الاهتمام بهذه المبادرة وان تدرك الوكالة الفرنسية ان الشعب المصري يحب اللغة الفرنسية.
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