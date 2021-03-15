طفل يعاني من مرض جلدى نادر ووالدته تستغيث بالصحة.. فيديو

في شقة دور ارضي في منزل متهالك يسكن الطفل عمرو عاطف صاحب ال5 اعوام ويعاني من مرض جلدي خطير ويحتاج الي العلاج.





في البداية قالت والدة الطفل عمرو عاظف ابو رجب ابني الان 5 سنوات ونصف وهو يعاني من مرض جلدي بعد الولادة ب9 اشهر وذهبت به الي دسوق ولم يستطيع الدكتور تشخيص المرض وايضا ذهبت به الي دمنهور ولكن دون جدوي ايضا ثم ذهب الي مستشفي جامعة الاسكندرية فتم تشخيص المرض علي انه مرض جلدي مزمن وليس له علاج .





وأشارت والدة الطفل إلي انها بعد ذلك ذهب الي مستشفي الحوض المرصدود بالقاهرة ثم ذهب الي القصر العيني وقام بتشخيص الحالة الدكتور محمد الدروتي اشار الي انه مرض مزمن وليس له علاج للقضاء علي المرض واوضحت ان المرض الجلدي الذي اصاب ابنها هو تكوين فقعات بجميع انحاء جسد ابنها دون بطنه وهذه الفقعات تحتوي علي صدي





وتابعت والدة الطفل عمرو عاطف ابو رجب هذه الفقعات ليست خارجية فقط ولكن ايضا داخلية علي المخ والقلب والحنجرة مطالبا المسئولين يتوفير علاج شهري له رئفتن بحالتهم المادية المنعدمة بعد انا قامت ببيع اثاث منزلها لعلاج ابنها ولكن دون جدوي للتواصل مع والدة الطفل الاتصال على رقم 01095998298





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