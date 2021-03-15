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رياضة

شاهد.. عصام الحضري يبعث برسالة أمل لمتابعيه عبر انستجرام

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:55 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر عصام الحضري ، حارس مرمى منتخب مصر سابقا رسالة لمتابعيه ، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وعلق عصام الحضري ، قائلا : عندما يخبرونك بانك لا تسطيع فإنهم يظهرون لك حدود امكانياتهم وليس حدودك انت .

وفي وقت سابق أعلن عصام الحضري، اعتذاره عن عدم الانضمام للجهاز الفني لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي.

وكتب عصام الحضري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "شكر واجب وتقدير من القلب لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي لثقتكم الغالية في اختياري ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق لكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتي أعتذر لكم عن عدم قبول المهمة بسبب الحالة الصحية لوالدتي.. أتمنى لكم التوفيق جمهورا وإدارة وجهازا فنيا جديدا".
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