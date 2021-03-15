مؤسسة جلوبال التعليمية المستضيفة لجامعة هارتفوردشير: نقدم التعليم بمعايير أنجليزية.. ونسعى لنقدم متطلبات سوق العمل للطلاب لدراستها

مؤسسة جلوبال التعليمية: نقدم التعليم بمعايير جامعة هارتفوردشير الإنجليزية

جامعة هارتفوردشير: الطلاب يبحثون على متطلبات سوق العمل لدراستها

العاصمة الإدارية هي المستقبل لذا تم اختيارها مقرًا لنا

تعد مؤسسة جلوبال الأكاديمية، هي أول مؤسسة مستضيفة لجامعة هارتفوردشير في مصر، والتي فتحت باب القبول لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجامعة في يوليو 2019، وذلك للالتحاق بإحدى كليات هارتفوردشير في سبتمبر من العام نفسه بالعاصمة الإدارية الجديدة.





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ومن جانبه قال الدكتور أشرف حليم المدير التنفيذي لمؤسسة جلوبال التعليمية، إن الجامعة شهدت مشاركة فعالة في ملتقى التعليم العالي في دورته الثامنة والذي عقد الأسبوع الماضي، مشيرا إلى ان الملتقى رائع والإقبال عليه كان كبير جدا وتسأل العديد من الطلاب حول جامعة هارتفوردشير التي تستضيفها مؤسسة جلوبال بالعاصمة الإدارية.

وأضاف "حليم" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن هذه الملتقيات والمؤتمرات تعد فرصة للجامعة والجامعات الأخرى لتقدم الطلاب ما لديها وليتعرفوا على الجامعات المختلفة كما أنها تشجع الجامعة من خلال رؤية هذا الكم من الطلاب الذين يسعون لسؤال حول الكليات المختلفة وأفضل الجامعات لهم والتخصصات المطلوبة لسوق العمل وبالتالي يعرفون مكانهم في المرحلة الجامعية.

وأردف الدكتور أشرف حليم المدير التنفيذي لمؤسسة جلوبال التعليمية، إلى أن الجامعة تسمى Hertfordshire وهي انجليزية والتي تستضيفها مؤسسة جلوبال في العاصمة الإدارية في إطار إفتتاح فروع جامعة اجنبية في العاصمة الإدارية.

وأضاف "حليم" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الجامعة هي انجليزية وأطلقت في في مجال التعليم منذ أكثر من 50 عام، ولها مكانة هامة تقاس بناءا على جودة وطرق التعليم بها والمناج المقدمة للطلاب من البرامج التي نقدمها من خلال الجامعة فمنها الحقيبة الطبية التي تشمل العلاج الطبيعي والصيدلة والعلمية وكليات الهندسة من علوم الكمبيوتر وغيرها كما أن البرامج المتاحة كثيرة وتعطي اختيارات متعددة للطلاب.

وأشار إلى أن العاصمة هي المستقبل وخاصة وأنها تمتلك خطة خاصة بها من وجود 25 جامعة أجنبية بها أو غيرها من الجامعات بحيث تكون منصة تنطلق منها جامعات كثيرة بالتالي لن نجد مركز بهذا الثقل ليكون مقر للجامعة وكما اننا من اوئل الجامعات بها بالتالي سنكون من الرواد هناك، لذا تم اختيارها لتكون بها الأنطلاقة الأولى للجامعة.

وأكد الدكتور أشرف حليم المدير التنفيذي لمؤسسة جلوبال التعليمية، إن التعليم في مصر عالي الجودة ، مشيرا إلى أنه خريج جامعة القاهرة لذا فما درسه لا يقل عن أي جامعة اخرى ، مشيرا إلى أن ما يفرق بين التعليم في مصر وانجلترا هي العادات الخاصة بالطلاب وبالتالي فجامعة هارتفوردشير هي جامعة اجنبية تأتي بمعايير التعليم بها ومناهجها ، بالاضافة إلى أن رئيس الجامعة وهو يعد اضافة كبيرة لوجوده في مكانه .

وأضاف "حليم" أن كلما زادت الاختيارات لابنائنا الطلاب كلما تحسن وضعهم ، موضحا : "اطمح إلى وجود الطلاب لدينا بالجامعة لذا فلا أرى ان هناك مجال للتنافس بيننا وبين غيرنا من الجامعات إنما هو مجال لتعرف الطلاب على الجامعات لتتعدد الاختيارات أمامهم من جامعات أجنبية وحكومية وأهلية ليختار أخيرًا المجال الذي يريد دراسته.

وتمنح جامعة هارتفوردشير التي تستضيفها جلوبال في المرحله الأولي شهادة البكالوريوس البريطانية في ثلاث كليات: إدارة الأعمال المصنفة من ضمن أعلي 400 كلية عالميًا، والصيدلة من ضمن أعلي 400 كلية عالميًا، والإعلام من ضمن أعلى ٣٠٠ كلية عالميا ويأتي هذا طبقا لتصنيف تايمز هاير اديكوشان.