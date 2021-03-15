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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 13 مليار ودائع شخصية ضخها المقيمون في البنوك خلال 3 أشهر

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:01 م
مصرف الامارات المركزي
مصرف الامارات المركزي
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قسم الاقتصاد
بلغت قيمة الودائع الشخصية التي ضخها المقيمون في البنوك الإماراتية خلال الربع الأخير من العام 2020 نحو 13 مليار درهم، وذلك بحسب الاحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

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وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية " وام" إن النمو في هذا البند جاء من الحسابات البنكية في اغلبه بدعم من الودائع الادخارية، ما يعكس التوجه الاستثماري للأفراد المقيمين في دولة الإمارات.

وساهم تواصل نمو بند الودائع الشخصية في البنوك خلال الأشهر الأخيرة في رفع الإجمالي التراكمي لهذا النوع من الأرصدة البنكية الى مستوى 493.9 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر من العام 2020 مقارنة مع 480.9 مليار درهم في شهر سبتمبر من العام ذاته وذلك وفقا لإحصائيات المصرف المركزي.

ويظهر الرصد الخاص بمؤشر حركة حساب الودائع الشخصية للمقيمين في البنوك خلال اشهر الربع الأخير من العام الماضي محافظته على نسب نمو جيدة ،حيث ارتفع في شهر أكتوبر الى مستوى 482.32 مليار درهم.

وواصل الرصيد ارتفاعه خلال شهر نوفمبر الى مستوى 485.53 مليار درهم تقريبا ،قبل ان يقفز في الشهر الأخير من العام الماضي الى المستوى المشار اليه سابقًا.

وشكلت الودائع الشخصية نحو 26.2% من اجمالي رصيد الودائع على اختلاف فئاتها في البنوك العاملة في دولة الامارات والتي وصلت قيمتها الى نحو 1.884 تريليون درهم تقريبا في نهاية العام 2020.
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