ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نائب بالبرلمان العربي : البرلمان الأوروبي يسعى لتشويه سمعة البحرين

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:49 م
البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
Advertisements
مـيــــس رضـــا
أكد الدكتور ظافر العاني، رئيس لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، رفضه التام واستنكاره الشديد للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي، بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين، باعتباره صادر عن طرف غير ذي صفة وليس له ولاية قانونية للتعليق على هذه المسألة، مضيفًا أنه لا يوجد في قاموس العمل البرلماني الدولي ما يخول منظمة برلمانية إقليمية تقييم حالة حقوق الإنسان في دولة تقع خارج نطاقها الإقليمي.

وأضاف "العاني" أن إصدار هذا القرار على هذا النحو دون التواصل المسبق مع السلطات المختصة في مملكة البحرين، للتحقق مما تضمنه من مزاعم وأكاذيب وافتراءات، يعكس النوايا الخبيثة وراء إصداره، وأن الهدف منه هو تشويه سمعة المملكة، خاصة أن القرار تجاهل كافة الجهود التي قامت بها مملكة البحرين والإنجازات التي حققتها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.

وشدد رئيس اللجنة السياسية بالبرلمان العربي، على أن الدول الأوروبية ذاتها ليست بعيدة عن انتهاكات حقوق الإنسان، على نحو ما تعكسه سياساتها تجاه اللاجئين والأقليات في المجتمعات الأوروبية، داعيًا البرلمان الأوروبي إلى التركيز على هذه القضايا التي تدخل في نطاق ولايته واختصاصاته، بدلًا من إقحام نفسه في مواقف غير مسئولة تمثل تجاوزًا غير مقبول وانتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية.

وأكد "العاني" أن تركيز البرلمان الأوروبي على انتقاد حقوق الإنسان في الدول العربية دون وجود أي مسوغات قانونية أو سياسية تعطيه الحق في ذلك، وتجاهله لانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في دول أخرى، بما فيها دول أوروبية، يكشف زيف الشعارات التي يتغنى بها دائمًا بشأن احترامه لحقوق الإنسان، مضيفًا أن ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين التي يتعامل بها البرلمان الأوروبي مع ملف حقوق الإنسان، تؤكد أنه اختار لغة المصالح على حساب المبادئ التي تفرض عليه النأي التام عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لتحقيق أهداف ومصالح سياسية.

وطالب "العاني" البرلمان الأوروبي بمراجعة مواقفه في هذا الشأن، واحترام قواعد العمل البرلماني المتعارف عليها دوليًا، والتوقف التام والفوري عن التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

العسومي: ندعم تحركات الرئيس السيسي ونرفض تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن المصري.. فيديو

تدخل سافر.. رئيس البرلمان العربي: تقرير العفو الدولية بشأن البحرين امتداد لنهجها غير الموضوعي

البرلمان العربي يرد بقوة على تقرير العفو الدولية بشأن البحرين

عضو البرلمان العربي: بيان العفو الدولية بشأن البحرين افتقد الموضوعية

البرلمان العربي يعلن عن آلية جديدة لرصد حقوق الإنسان

تدخل سافر في شئون مصر والجزائر.. البرلمان العربي يجدد رفضه القاطع لما صدر عن البرلمان الأوروبي

ترشيحاتنا

البدري يحدد موعد الإعلان عن قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهتى كينيا وجزر القمر

مش للبيع.. حكاية عقد ياسمين صبري الأغلى في العالم

إذا فاتتك صلاة الظهر ودخل وقت العصر .. احذر 10 أمور عند قضائها

11 مليون جنيه و600 ألف دولار مستحقات الزمالك لدى الشركة الراعية

بعد ألمانيا.. إيطاليا وفرنسا تعلنان تعليق استخدام لقاح فيروس كورونا أسترازينيكا

العالم يواجه جائحة جديدة.. تحذير خطير من استخدام كورونا كـ سلاح إرهابي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للأسنان والنظر والشعر.. 8 أطعمة صحية يجب تقديمها للكلاب

أهم سيور السيارة وخطورة انقطاعها .. خبراء يوضحون

أبرزها الإصابة بالعقم .. خرافات حول لقاحات كورونا