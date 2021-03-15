الإدريسي: الشهادات المشيدة بمعدل النمو المصرى مبنية على أرقام وحقائق

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، إن الشهادات التى تشيد بمعدل النمو المصرى مبنية على الأرقام والحقائق، مشيرا إلى أن الجميع أجمع على مواجهة صدمة كورونا.





وأضاف "الإدريسي" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أزمة كورونا أثرت بالسلب على الإقتصاد العالمى وحدث نوع من الانكماش بما يقرب من حوالي 4.9% بجانب خسائر على مستوى الإقتصاد العالمى بدأت 6 تريليون والتوقعات أصبحت متشائمة بشكل كبير.





وتابع أن هناك توقعات أن مصر ستكون بين أكبر 10 اقتصادات في العالم، لافتا إلى أن تلك التوقعات مبنية على الزيادات التى تحدث على الناتج المحلى الإجمالى بوتيرة سريعة.





وأشار إلى أنه من أجل وصول مصر لتلك التوقعات الأمر ليس بالسهل، حيث أنه يوجد تحديات كبيرة ستقوم بها مصر، متابعا أن الإصلاحات التى قامت بها مصر على مدار خمس سنوات لم تكن بالقليلة.





وأفاد أنه تم إقامة مجموعة كبيرة وحزمة من الإصلاحات بالتعاون مع صندوق النقد الدولى والتى تعتبر هى الأسرع بالعالم.



