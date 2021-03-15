جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الأول في المسرح بـ مهرجان مراكز الفنون

حقق مركز الفنون بجامعة كفر الشيخ المركز الأول على مستوى جامعات مصر في مجال المسرح والفنون التعبيرية، و حصلت الجامعة -أيضا - على المركز الخامس في مجال الكورال على مستوى الجامعات في مسابقات ختام مراكز الفنون بالجامعات والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية للموسم الثالث والذي تم بمشاركة 1500 مشارك من 16 جامعة مصرية، بإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة .





حصد الطالب إبراهيم السيد كلية الثروة السمكية المركز الثاني في جائزة أفضل ممثل ثاني على مستوى الجامعات، وحصدت جائزة أفضل ممثلة مركز ثالث على مستوى الجامعات توجت بالمركز الثالث الطالبة مي أحمد كلية التربية. وفي الجوائز الفردية حقق الطالب إبراهيم ناصف كلية التجارة عن "عرض الناجى" المركز الأول في جائزة أفضل مخرج منفذ على مستوى الجامعات، و





وحصل الطالب أسامة محمد زيد كلية التمريض على المركز الرابع في مجال الموسيقى على مستوى الجامعات، و حصلت الطالبة بسنت محمد محمود كلية التجارة على المركز الخامس في مجال الكورال على مستوى الجامعات، وشاركت الجامعة بمسرحية "الناجى " تأليف نجيب محفوظ ومعالجة درامية صالح سعد وإخراج حسن عباس .





وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ أن مركز الفنون بالجامعة يهدف لتطوير مهارات الطلاب في مجالات الفنون التشكيلية والمسرح والموسيقى والكورال ويقدم ورشًا فنية للطلاب بعد المرحلة الأولى لبث روح العمل الجماعي.





وأكد أهمية الفنون والأنشطة الطلابية في تنمية شخصية الطلاب، مشيرًا إلى أن المجالات الفنية المختلفة، تلعب دورًا في بناء الروح الإبداعية.





وقال إن الجامعة تسعى لتحفيز طلابها للمشاركة في الأنشطة المتنوعة خارج قاعات الدراسة الأكاديمية بهدف تنوع اهتماماتهم وتقوية مهاراتهم وتعزيز روح المبادرة لديهم انطلاقًا من إيمان إدارة الجامعة بأهمية الخبرات التي يكتسبها الطلاب من ممارسة أنشطتهم خارج القاعات الدراسية.