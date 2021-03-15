غرفة التجارة الفرنسية بالإسكندرية تناقش تحديات صناعة الدواء فى ظل جائحة كورونا .. صور

أطلقت غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية بالإسكندرية، مؤتمر تحديات صناعة الدواء بحضور أيمن بدوي رئيس غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية والدكتور محمد انسى الشافعى نقيب الصيادلة بالإسكندرية.





و قال أيمن بدوى رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، خلال المؤتمر، إن المؤتمر يأتي في ظرف دقيق خاصة مع تطور الصناعة بشكل عام والصناعة العلاجية والدوائية، والتطور التكنولوجي الرقمي ومع جائحة كوفيد.





وأشار إلى أن المؤتمر يؤكد على التعاون المصري الفرنسي المتوسطي الافريقي في هذا المجال، مشددا على أن غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية عقدت العديد من الاتفاقيات المهمة خلال الفترة الماضية منها تعاون مشترك بين ميناء مارسيليا والإسكندرية وسيتم تفعيل البرتوكول خلال الفترة القادمة.





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وتحدث في المؤتمر مجموعة مميزة من الخبراء فى مجال الأدوية بمصر وفرنسا عن تجاربهم فى تحديات صناعة الأدوية فى الفترة الحالية فى ظل جائحة كورونا وكيف تم تخطيها بدءا من مرحلة الصناعة والإنتاج حتى التوزيع إلى مختلف أنحاء العالم حتى تصل إلى المستهلك .







من جانبه قال الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة العمل الصيدلي تواجه تحديات كبيرة في الوقت الحالي خاصة مع أزمات المستلزمات الطبية التي تزامنت مع الجائحة.







وتحدث عن أزمة الأدوية منتهية الصلاحية التي كانت مكدسة بالصيدليات وتأخر الشركات المنتجة عن سحبها، لافتا إلى تدخل وزارة الصحة بالتعامل مع أزمة الأدوية المنتهية الصلاحية وتخفيف أعبائها المالية بعد إعادتها للمصانع.