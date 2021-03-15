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أخبار العالم

بدء الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا "5+5"

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:01 م
صدى البلد
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أ ش أ
بدأت فعاليات الجلسة الثانية من الجولة الثامنة للجنة العسكرية المشتركة في ليبيا (5+5)، اليوم الإثنين، بمقرها الدائم بمدينة سرت.

وذكرت بوابة (إفريقيا) الليبية، اليوم الإثنين- أن الجلسة حضرها مراقبون دوليون مكلفون من الأمين العام للأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ بنود وقف إطلاق النار في ليبيا الموقع بجنيف في 23 أكتوبر 2020.

وكانت هذه اللجنة قد كلّفت بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، ومن بينها إخراج المرتزقة الأجانب، والإشراف والمراقبة على تنفيذ ذلك، وتشكيل قوة مشتركة بين الطرفين لتأمين الطرق والمدن وإعداد خطة لسحب المقاتلين من خطوط التماس، والالتزام بالجداول الزمنية لفتح الطرق بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة.
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