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ناقد: مبادرة تركي آل الشيخ هدفها تذليل العقوبات أمام المحتوي الفني ..فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:50 م
المستشار تركي أل
المستشار تركي أل الشيخ
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نورهان رأفت
علق الناقد محيي إبراهيم، على مبادرة المستشار تركي آل الشيخ للنقلة النوعية في صناعة المحتوي الترفيهي، موضحا أن هناك 4 معايير للمبادرة.

وأضاف إبراهيم ، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية " إن بي سي مصر 2" ، أن المعيار الأول تذليل المعوقات ، والثاني تقديم التسهيلات ، والثالت تطوير الصناعة ، والرابع دعم الإنتاج.

وأشار إلى أن هناك فكرا متطورا جدا في المبادرة ، وليس فقط للإنتاج ، ولكن لإزالة المعوقات للموهوبين ، وتطوير الصناعة.

ولفت إلى أن المبادرة تعتمد على أهل صناعة الفن ، لتقديم الدعم على كل المجالات ، كما في سينما "هوليوود ".


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