ناقد: مبادرة تركي آل الشيخ هدفها تذليل العقوبات أمام المحتوي الفني ..فيديو

علق الناقد محيي إبراهيم، على مبادرة المستشار تركي آل الشيخ للنقلة النوعية في صناعة المحتوي الترفيهي، موضحا أن هناك 4 معايير للمبادرة.





وأضاف إبراهيم ، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية " إن بي سي مصر 2" ، أن المعيار الأول تذليل المعوقات ، والثاني تقديم التسهيلات ، والثالت تطوير الصناعة ، والرابع دعم الإنتاج.





وأشار إلى أن هناك فكرا متطورا جدا في المبادرة ، وليس فقط للإنتاج ، ولكن لإزالة المعوقات للموهوبين ، وتطوير الصناعة.





ولفت إلى أن المبادرة تعتمد على أهل صناعة الفن ، لتقديم الدعم على كل المجالات ، كما في سينما "هوليوود ".







