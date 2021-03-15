محافظ الإسكندرية: تطوير شواطئ الإسكندرية واستغلالها اقتصاديا وسياحيا

وقع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، بوتروكول تعاون مع وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة العامة لحماية الشواطئ، للتنسيق و التعاون في أعمال حماية شواطئ الإسكندرية وأي مشاريع استثمارية تختص بأعمال الحماية والانشاءات وعمل ألسنة داخل البحر ليتم استغلالها سياحيا بمعرفة المحافظة.

و أكد المحافظ أن الهيئة المصرية لحماية الشواطئ قامت بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية شواطئ الإسكندرية والتي بلغت تكلفتها الإجمالية ٩٦٩ مليون جنية.

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وشملت المشروعات، مشروع حماية المنطقة أمام الكلية البحرية وخاصة أثناء موسم النوات، بتكلفة تقدر ب ٦٧ مليون جنية،و مشروع بئر مسعود وحتى المحروسة بطول ١٦٠٠ متر لحماية ٢كم من الشواطئ بتكلفة ٢٠٠ مليون جنية، ومشروع استكمال سلسلة حواجز غاطسة لحماية الكورنيش أمام فندق المحروسة بتكلفة ٣٣٥ مليون جنية، وكذا مشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل بطول ٥٠٠ متر من مجمع المحاكم باتجاه محطة الرمل بتكلفة تقديرية ١٠٠ مليون جنية، و مشروع حماية قلعة قايتباى الذي تم تنفيذه لحماية القلعة بتكلفة ٢٦٧ مليون جنيه.

وثمن الشريف المشروعات الكبيرة التي تقوم بها الهيئة العامة لحماية الشواطئ لحماية شواطئ الإسكندرية من النحر و الترسب، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بإعداد الرسومات لمشروعات الجديدة من شأنها أن تضع الإسكندرية على خريطة المدن السياحية العالمية.

و أكد المحافظ أن الإسكندرية هي عاصمة مصر الثانية وتتميز بكثرة شواطئها التى تمتد بطول ٢٤ كيلو متر و يوجد بها أكثر من ٣٥ شاطئ ما بين شواطئ سياحية و مميزة ومجانية على طول الساحل ، وبسبب هذا الموقع المتميز أصبحت من أكبر مواني شرق البحر الأبيض المتوسط، لافتا إلى أنه المحافظة تبذل جهد كبير في سبيل تطوير شواطئ المحافظة و استغلالها الاستغلال الأمثل اقتصاديا و سياحيا.



حضر التوقيع ؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى، والمهندس العربي محمد، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بالبحر المتوسط، واللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة ، والمهندس عزة عبد الحميد مدير حماية الشواطئ بالإسكندرية.