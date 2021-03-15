مستقبل غامض ومفاجأة كبرى تنتظر تركيا.. من سيخلف أردوغان بعد رحيله؟

بعد 18 عامًا في السلطة، لا أحد يعرف متى وكيف سينتهي حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكن رحيله ومغادرته عن المنصب قد يكون مفاجئًا، أكثر بكثير من أي توقع، فلا يتوقف السؤال والحديث عن مستقبل أنقرة والخليفة المنتظر للسلطان العثماني.





ونقل موقع "أحوال" التركي، عن مقال لـ مايكل روبين، الباحث في معهد "أمريكان إنتربرايز"، والذي قال فيه: "الشيء الوحيد المؤكد هو أنه عندما تنتهي فترة حكم أردوغان، سيكون الأمر مفاجئًا أكثر بكثير من أي توقع.. فلا يستيقظ ديكتاتور ويفكر أن اليوم سيكون يومه الأخير".





وبدأ أردوغان حياته السياسية في عام 1994 كرئيس لبلدية اسطنبول، أكبر مدينة في تركيا وأكثرها اكتظاظًا بالسكان، وحكم البلاد منذ عام 2003، في البداية كرئيس للوزراء ثم كرئيس منذ عام 2014.





ويبدو أن هناك أمل، على الأقل بين بعض المسؤولين الأتراك في وزارة الخارجية، في أن تعود بلادهم إلى الوضع السابق قبل حكم أردوغان بعد رحيله المنتظر، إلا أن روبين يقول: "هذا أمر ساذج".





وأضاف روبين أن أردوغان يرغب في الحفاظ على زعامته لتركيا داخل عائلته من أجل الحفاظ على "ثروة الأسرة التي تقدر بمليارات الدولارات والتي جمعها خلال فترة وجوده في المنصب".





وأشار: "بينما يكون أردوغان قوة وهو على قيد الحياة، فإن التهديد الذي يشعر به زملاؤه سوف يتبدد بعد وفاته".





ولفت الباحث الأمريكي إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي يقوده أردوغان سينقسم وينشق على الأرجح بعد وفاته، مع مغادرة بعض كبار القادة لتشكيل أحزاب سياسية خاصة بهم.





وتابع قوله: "البديل بالطبع سيكون عودة تركيا إلى النظام البرلماني، خاصة إذا أدرك عدد كافٍ من الأتراك الضرر الذي أحدثه أردوغان في الدولة".





واكتسب أردوغان سلطات تنفيذية معززة في الانتخابات الرئاسية في عام 2018 بعد أن تمت الموافقة عليها بفارق ضئيل عبر استفتاء دستوري على مستوى البلاد في العام السابق.





وحسب "روبين"، يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التوقف عن تجاهل المعارضة السياسية والبدء في متابعة العلاقات مع أولئك الذين قد يحلون محل أردوغان.



