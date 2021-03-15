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أخبار البلد

القوي العاملة: تحصيل 370 ألف جنيه مستحقات 3 عمال مصريين بجدة

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:10 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية مشكلة 3 عمال مصريين وديا وبلغت إجمالي مستحقاتهم 89 ألفا و 369 ريالا سعوديا أى ما يوازى 370 ألفا و881 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات 3 عمال  لهم مستحقات لدى أصحاب الأعمال، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالي عبد الحليم محمود بالتفاوض وديا مع الكفيل بمجموعة "صالح.ع.أ" التجارية للحصول علي مستحقات العامل المصري "وائل.ع.د." (مندوب مبيعات) البالغة 45 ألفا و565 ريالا مكافأة نهاية الخدمة .

وتفاوض الملحق العمالي عبد الحليم محمود  ، مع شركة "الحبيب للتجارة بمكة المكرمة وحصل علي مستحقات "المواطن "أحمد .م.ج" ويعمل (سفرجي) في تنفيذ الحكم الصادر له بحصوله علي 40 ألف و124 ريالا ، فضلا عن إنهاء الخلاف بين العامل المصري"ناصر.ع.أ" وكفيله شركة الدار العربية  وحصوله علي 3 آلاف ريال راتب شهرين ، بالإضافة  إلي 700 ريال تذكرة طيران القاهرة ، بتأشيرة خروج نهائي .



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