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الحكومة الليبية الجديدة تحلف اليمين أمام مجلس النواب.. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:22 م
الحكومة الليبية الجديدة
الحكومة الليبية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
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هاجر إبراهيم
أبرزت فضائية "إكسترا نيوز" ، خبرا عاجلا بشأن أداء الحكومة الليبية الجديدة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

وأعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف، عبدالحميد دبيبة، تقديمه تشكيلة حكومة وحدة وطنية للبرلمان الليبي.

ووفقًا لموقع "ليبيا 24"، لم يقدم دبيبة، أسماء تشكيلته الحكومية لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ولكنه اكتفى بتقديم شكل الحكومة وهيكلتها.

وقال دبيبة، في مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، إن الحروب والنزاعات دمرت ليبيا وبثت الانشقاقات بين أبنائه، مؤكدًا سعيه لتشكيل حكومة وحدة هدفها المصالحة الوطنية.

وأشار إلى أنه استعان بالدوائر الانتخابية الخاصة، وراعى التوزيع العادل لجميع المناطق الليبية خلال تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء الليبي، أن المرحلة المقبلة هي للمصالحة وطي صفحة الماضي وإنهاء أي خلافات.

وأشار إلى أن توحيد صف الشعب الليبي على رأس أهداف حكومته، موضحا أنه تم تشكيلها من ذوي الكفاءات وهي حكومة مهنية تكنوقراطية ممثلة للمجتمع الليبي.

وأعرب عن أمله في أن يمنح أعضاء مجلس النواب ثقتهم للحكومة، مؤكدًا استعداده للذهاب إلى أي مدينة ليبية لعقد جلسة البرلمان.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، تسلم الخميس، التشكيلة الحكومية.

وقالت مصادر لـ العربية إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، سلم صالح تشكيلة الحكومة الليبية تمهيدا لجلسة نيل الثقة.

ومن المقرر أن يتم بعد تقديم الحكومة، تحديد موعد لجلسة منح الثقة في مدينة سرت، وسيتم تحديد موعد الجلسة مرتبط بموعد استلام التشكيلة الحكومية الجديدة.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، أن "تشكيلة الحكومة ستقدم اليوم لمجلس النواب والمجلس الرئاسي في الوقت نفسه.
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