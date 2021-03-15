اقتصاد الإمارات| طيران الإمارات و"تاب" البرتغالية توسعان شراكتهما الاستراتيجية





اقرأ أيضا:

وقعت طيران الإمارات والناقلة البرتغالية "تاب TAP" مذكرة تفاهم لتوسيع اتفاقية الرمز المشترك القائمة بينهما حاليا.وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن الاتفاقية الجديدةستسهّل لعملاء الناقلتين مواصلة سفرهم بسلاسة في العديد من المسارات الجديدة عبر الأميركيتين وشمال أفريقيا وشرق آسيا.كما ستبحث طيران الإمارات وطيران تاب أيضا سبل تعزيز التعاون في برنامجي مكافأة ولاء المسافرين الدائمين بما في ذلك فرص تبادل كسب الأميال وإنفاقها والمزايا الأخرى مثل استخدام الصالات الخاصة في المطارات.وتخطط الناقلتان أيضا لدعم برنامجيهما للتوقف في دبي ولشبونة كما ستدعم طيران الإمارات طيران تاب في بحثها عن فرص لإمكانية التوسع في الإمارات العربية المتحدة.ومن المنتظر أن تدخل الاتفاقية الموسعة حيز التنفيذ اعتبارا من الأول مايو المقبل بعد صدور الموافقات التنظيمية ..وستوفر للعملاء مزايا سلسة للحجز وإصدار التذاكر والسفر عبر 70 وجهة عبر شبكتي طيران الإمارات وطيران تاب.وقال عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "إن طيران الإمارات وشركة طيران تاب البرتغالية ارتبطتا بشراكة رمز ناجحة طوال السنوات الثماني الماضية" ..معربا عن سعادته بتوسيع هذه العلاقة والتطلع إلى تقديم مزيد من الفوائد للعملاء.من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي للإيرادات والشبكة في طيران تاب أريك دي عن سروره بتعزيز الشراكة مع طيران الإمارات ما يتيح للعملاء مزيدا من فرص السفر بسلاسة عبر العالم.وستضع طيران تاب البرتغالية بموجب الشراكة الموسعة رمزها على رحلات طيران الإمارات إلى وجهات شهيرة في شرق آسيا مثل تايبيه وطوكيو وأوساكا ومومباي ودلهي ودكا ومالي وجاكرتا ودينباسار ومانيلا وهانوي بالإضافة إلى برشلونة ومكسيكو سيتي.كما سيتمكن عملاء طيران الإمارات من الوصول بسلاسة إلى وجهات محلية إضافية في البرتغال بالإضافة إلى رحلات طيران تاب إلى مدن في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك والبرازيل والسنغال وغينيا بيساو وغينيا كوناكري والمغرب وتونس وغامبيا وجزر الرأس الأخضر.