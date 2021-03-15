تأييد حبس جهاد الغزالي 3 أشهر وتغريمه 35 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الخطيب

أيدت الدائرة الثالثة جنايات بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار عمرو عبد القادر إسماعيل، حكم محكمة الجنح بحبس جهاد محمد نصر الدين الغزالي، وشهرته جهاد الغزالي، ٣ اشهر وتغريمه ٣٥ ألف جنيه، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة.





وكان جهاد الغزالي، قاد حملة تشهير وإساءات لرئيس الأهلي ومجلس إدارته، طالت الذمم والأعراض والإساءة لأسرة الكابتن محمود الخطيب، بالاتهامات الباطلة والأكاذيب مدفوعا من آخرين ومدعيًا أنه عضو بالنادي الأهلي، على خلاف الحقيقة.. ورفض رئيس الأهلي الرد على إساءات الغزالي والتي لاقت استياء الرأي العام لأن جميعها ينافي الواقع ، وآثر الصمت والحصول على حقه ومجلس الإدارة بالطرق الشرعية.









وكلف محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي، باتخاذ الإجراءات القانونية، وأقام رئيس مجلس إدارة الأهلي الدعوى رقم 970 لسنة 2019 جنح اقتصادية وأقام خالد مرتجي وجوهر نبيل ومهند مجدي أعضاء مجلس إدارة الأهلي، الدعوى رقم 979 لسنة 2019 جنح اقتصادية.



