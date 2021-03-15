برلماني يطالب بتضمين دروس عن مخاطر السوشيال ميديا في المناهج الدراسية

شدد الدكتور حسام المندوه عضو لجنة التعليم بمجلس النواب على خطورة السوشيال ميديا وتحولها من وسائل للتواصل الاجتماعي إلى منصات للتراشق والتشويه، وإثارة الشائعات ونشرها، موضحا أن هذه الأمور جميعها يتم استغلاله من قبل المتربصين بمصر في نشر أفكارهم أو إثارة الرأي العام في اتجاهات بعينها.





وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي مخاطرها أصبحت تهدد الأسرة المصرية وتهدد قيمنا المجتمعية من خلال العديد من الجروبات الفاسدة والمفسدة، بجانب أنها أصبحت فضاء لنشر الأنباء الزائفة دون قيد أو شرط.





وطالب الدكتور حسام المندوه، بضرورة أن يكون هناك تفكير جدي في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لتدريس " السوشيال ميديا " فى المدارس والجامعات، وإعداد مجموعة من الأنشطة الطلابية لتعليم الطلاب كيفية الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي ، وتعريفهم بمخاطرها وكيفية إحكام السيطرة عليها، وتعريف النشء بمعايير الأنباء الصادقة وكيفية الحكم على الأخبار المزيفة وأن يتعلموا كيف يتم نشر الشائعات وطرق الحماية من الشائعات.





وأكد الدكتور حسام المندوه أن هذا الأمر أصبح ضروريا فى الوقت الراهن، وأن يتم إبراز ما تم إنجازه فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والقفزات غير المسبوقة التى شهدتها مصر، خاصة أن معظم مستخدمي لوسائل التواصل من الطلاب، حيث يستخدم "فيس بوك" يوميا ملايين الأشخاص فيما يحقق اليوتيوب 8 مليارات مشاهدة يوميا، وهو ما يعكس حرص الناس على التواصل الدائم عبر الشبكات الاجتماعية وأدوات التواصل مثل "واتساب " الذى يعتبر حاليا وسيلة اتصال رئيسية.





وطالب الدكتور حسام المندوه، على هامش لقائه بشباب الدراسين فى الخارج بحضور السفيرة نبيلة مكرم أثناء زيارتهم لمجلس النواب بمحو أمية السوشيال ميديا، مؤكدا انه لابد أن يتم استغلال وسائل التواصل فى الاتجاه الذى يخدم وطننا ومصر الغالية ونشر الإيجابيات.





وأضاف: "لقد تأخرنا كثيرا فى هذا الأمر ، ولابد لنا أن نساعد الطلاب فى كشف الأكاذيب التى تنشر على السوشيال ميديا ، وتسائل حسام المندوه: كيف حتى الأن لا يوجد سطر عن حروب الجيل الرابع فى مناهجنا او عن السوشيال ميديا ووسائل التواصل الحديثة.

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كان الدكتور حسام المندوه فى استقبال شباب الدارسين بالخارج ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم أثناء زيارتهم متحف ومكتبة مجلس النواب، من أجل الاطلاع على مقتنيات المجلس والتعرف على ما يحتويه.



