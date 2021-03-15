إنطلاق مرحلة الناشئين للمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي بمطروح

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح فعاليات المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.









وأعلن خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح عن بدء تشغيل المرحلة الجديدة للمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي بمطروح ( مرحلة الناشئين) ،وذلك فى ألعاب المصارعه والجودو وألعاب القوى والملاكمة لاجمالى (٧٥ لاعب ولاعبه) ، و (١٠ لاعب ولاعبه) فى مرحلة الواعدين وبذلك يصبح عدد لاعبى المشروع القومى بمطروح (٨٥لاعب ولاعبه) .



