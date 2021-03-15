لمتابعة سير العمل.. رئيس هيئة الثروة السمكية يتفقد المواقع الإنتاجية بميناء الصيد وبحيرة السد بأسوان

قام الدكتور صلاح الدين مصيلحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بجولة تفقدية لبعض المواقع الإنتاجية بمحافظة أسوان، وذلك في زيارة تستغرق ثلاثة أيام في إطار جهود وزارة الزراعة لتنمية الثروة السمكية وحل مشاكل الصيادين وبتكليف من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.





وبدأ المصيلحى جولته بزيارة مفرخ صحاري لمتابعة سير وانتظام العمل داخل المفرخ والوقوف على آخر المستجدات وأعمال التطوير والتنمية بالمنطقة.





والتقى مصيلحى بالعاملين بالمفرخ وأكد ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل على زيادة انتاجية المفرخ والتى تبلغ ١٠ مليون وحدة زريعة بلطى وذلك لتدعيم بحيرة السد العالى بالزريعة المناسبة لزيادة انتاجها .





كما تفقد المواقع الإنتاجية التى توجد على بحيرة السد العالى للوقوف على انتاج هذه المواقع وزيارة المفرخ السمكى لجرف حسين والذى يقع على ضفاف بحيرة السد العالى، على بعد 170 كم جنوب محافظه أسوان، وخلال الجولة قام المهندس أسامه عبد العال مدير المفرخ باستعراض ما يتم من أعمال داخل المفرخ، وقد أثنى رئيس هيئة الثروة السمكية على سير العمل بالمفرخ فى ظل الإمكانيات المتاحه وطالب العاملين ببذل المزيد من الجهد، والعمل على زياده الانتاج داخل المفرخ.





ووجه مصيلحي بحل جميع المشاكل والمعوقات ووعد بتذليل العقبات من أجل الارتقاء بالعمل بالمفرخ.





كما تفقد ميناء الصيد بجرف حسين واستمع للصيادين العاملين بالميناء وتابع سير العمل وانتاج البحيرة من الأسماك، كما توجه إلى مقر ادارة بحيرة السد العالى واجتمع مع العاملين بالإدارة واستمع إلى مطالبهم ووجه لهم جميعا الشكر على انجازهم للأعمال المتعلقة بالصيادين باسرع وقت.





ثم توجه مصيلحى لهيئة التعمير وتنمية المشروعات الزراعية واستمع لما استعرضه المهندس ياسر آدم رئيس الادارة المركزية للثروة السمكية بفرع هيئة التعمير وتنمية المشروعات الزراعية عن دور الهيئة ببحيرة السد العالي.





بعدها توجه رئيس هيئة الثروة السمكية الى مركز البحوث السمكية التابع لفرع هيئة تنمية بحيرة السد العالى وخلال الزيارة أبدى اعجابه بالمعامل الملحقه بالمركز.









كما قام بزيارة لمصنع الأسماك التابع لشركه مصر أسوان لصيد وتصنيع الأسماك وميناء الصيد بالسد العالى، ثم قام بجولة فى بحيره السد العالى لمشاهده أعمال الصيد والتقى برؤساء جمعيات الصيد بالبحيرة ومناقشة كافة المشاكل ومتطلبات المرحلة القادمة.



