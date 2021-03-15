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أخبار العالم

هربا من العنف في تيجراي.. أكثر من 75 ألف لاجئ إثيوبي دخلوا السودان

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:34 م
أكثر من 75 ألف لاجئ
أكثر من 75 ألف لاجئ إثيوبي دخلوا السودان
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دعاء أبوهشيمة
وصل عدد اللاجئين الاثيوبيين الذين دخلوا إلى السودان هربا من العنف في إقليم تيجراي الاثيوبي لأكثر من 75 ألف لاجئ.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، يتواصل تدفق اللاجئين الاثيوبيين الفارين من الأوضاع المتدهورة في إقليم تقراي الاثيوبي للسودان بالرغم من إحكام إغلاق مناطق المعابر الحدودية المعتادة في ولايتى كسلا والقضارف بالقوات السودانية والاثيوبية، على جانبي الحدود.

استقبل معسكر حمدايت في ولاية القضارف على الحدود بين السودان واثيوبيا 308 لاجئًا خلال الأسبوع الماضي، فيما وصل إلى معسكر المدينة 8 خلال نفس الفترة 17 لاجئًا حسب التقرير الأسبوعي لمعتمدية اللاجئين السودانيّ.

كما إستمر تدفق اللاجئين الأثيوبيين على ولاية النيل الأزرق خلال الأشهر القليلة الماضية عبر ولاية النيل الأزرق ووصل عدهم إلى 8600 لاجئا. 

وبذلك يتجاوز عدد اللاجئين المسجلين الذين دخلوا السودان منذ نوفمبر الماضي اكثر من خمسة وسبعين الف لاجئًا اثيوبيًا خلال الاشهر الخمس الماضية ومن المرجح أن يكون هنالك لاجئين تسللوا عبر الحدود دون المرور بمراكز التسجيل.

ويتلقى اللاجئون خدمات الإيواء والتغذية والرعاية الصحية بواسطة السلطات المختصة بمعونة مقدرة من قبل المنظمات الوطنية والأجنبية العاملة في المعسكرات.
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